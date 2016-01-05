شهرداری زنجان ۵۳ میلیارد تومان از بودجه پیش بینی شده عقب است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس راشاد ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به پروژه سبزه میدان افزود: بلاتكلیفی واحدهای تجاری ضلع غربی طی دو سال گذشته حدود پنج میلیارد تومان خسارت به شهر وارد كرده است.

وی خاطر نشان كرد: اگر بهای این مغازه ها را در بانك سرمایه گذاری می كردیم با نرخ سود ۱۶درصد تا كنون دو میلیارد تومان برای شهرداری سود به همراه داشت.

راشاد ادامه داد: شركتی كه در این پروژه هیچ كاری را پیش نبرده بیش از ۳۰۰ میلیون تومان برای كارشناسی به شهرداری خسارت وارد كرده است.

این عضو شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینكه باید از معاونت عمرانی استانداری برای تعیین تكلیف وضعیت سبزه میدان کمک گرفته شود، گفت: مردم از ما جویای پیشرفت كار هستند.

راشاد همچنین درخصوص مطالبات سرمایه گذار پاساژ نور و دیگر بدهكاران به شهرداری هم اظهار كرد: اكنون كه ۵۳ میلیارد تومان از بودجه پیش بینی شده عقب هستیم اخذ مطالبات شهرداری ضروری است .

وی تصریح كرد: هر وقت پیگیر مطالبات پاساژ نور بوده ایم گفته اند در دست پیگیری است ولی متاسفانه تا كنون اقدامی صورت نگرفته است.

عضو دیگر شورای اسلامی شهر زنجان نیز در این نشست بر سیاست گذاری متفاوت و توزیع عادلانه بودجه سال آینده تاكید كرد و با اشاره به آغاز فصل بودجه نویسی گفت: باید با دیدی كلان در پی اولویت بندی و اجرای چند پروژه مهم باشیم تا یادگاری خوبی از شورای چهارم به جای بماند.

معصومه حمزه تبار با بیان اینكه شهر زنجان نیازمند نهضت سازندگی است، افزود: بودجه در بخش های مختلف باید عادلانه و كارشناسی شده توزیع شود و بخش حمل و نقل نیز بهتر از گذشته مد نظر قرار گیرد.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر زنجان نیز با اشاره به افزایش تعرفه های خدمات شهری در سال جاری گفت: خواستار كاهش بهای تعرفه ها هستم.

رزاق محمدی در خاتمه افزود: برای تحقق رونق شهری باید تعرفه ها را كاهش داد تا در شرایط ركود ساخت و ساز، پروانه های بیشتری صادر و درآمد زایی شود.