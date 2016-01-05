به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، «قاسم هاشم» نماینده پارلمان لبنان و عضو حزب «توسعه و آزادی» این کشور از عملیات حزب الله در مزارع اشغالی شبعا حمایت کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: این عملیات در راستای جنگ تمام‌عیار علیه رژیم اسرائیل انجام شد.

وی همچنین اظهار داشت: این عملیات زنگ خطر را برای صهیونیست ها به صدا درآورد، زیرا مقاومت لبنان در حال حاضر در فکر آزادسازی مناطق اشغال شده شبعا است.

این نماینده پارلمان لبنان همچنین تصریح کرد: این عملیات به رژیم اسرائیل ثابت کرد که مقاومت لبنان از انجام اقدامات بازدارنده عاجز نیست.

وی با بیان اینکه این عملیات، پاسخی مناسب به توحش دائمی دشمن صهیونیستی بود، گفت: دشمن صهیونیستی جز زبان زور و سلاح را نمی فهمد.