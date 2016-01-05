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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۰۵

قاسم هاشم:

عملیات «مزارع شبعا» در راستای جنگ تمام‌عیار علیه تل‌آویو انجام شد

عملیات «مزارع شبعا» در راستای جنگ تمام‌عیار علیه تل‌آویو انجام شد

«قاسم هاشم» عضو حزب «توسعه و آزادی» لبنان با اشاره به عملیات روز گذشته حزب‌الله لبنان در مزارع اشغالی شبعا گفت: این عملیات در راستای جنگ تمام‌عیار علیه رژیم اسرائیل انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، «قاسم هاشم» نماینده پارلمان لبنان و عضو حزب «توسعه و آزادی» این کشور از عملیات حزب الله در مزارع اشغالی شبعا حمایت کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: این عملیات در راستای جنگ تمام‌عیار علیه رژیم اسرائیل انجام شد.

وی همچنین اظهار داشت: این عملیات زنگ خطر را برای صهیونیست ها به صدا درآورد، زیرا مقاومت لبنان در حال حاضر در فکر آزادسازی مناطق اشغال شده شبعا است.

این نماینده پارلمان لبنان همچنین تصریح کرد: این عملیات به رژیم اسرائیل ثابت کرد که مقاومت لبنان از انجام اقدامات بازدارنده عاجز نیست.

وی با بیان اینکه این عملیات، پاسخی مناسب به توحش دائمی دشمن صهیونیستی بود، گفت: دشمن صهیونیستی جز زبان زور و سلاح را نمی فهمد.

کد مطلب 3017872

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