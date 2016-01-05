به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علي شفيعي اظهار داشت: بسياري از کاربران اينترنت داخل کشور براي گذشتن از سد فيلترينگ به سراغ فيلترشکن‌ها مي روند که با يک جست و جوي کوتاه در اينترنت، با سايت‌هايي روبه‌رو خواهيم شد که اقدام به فروش غير قانوني فيلترشکن ها مي‌‌کنند اين تمايل و کشش کاربران به استفاده از چنين فن‌آوري‌هايي براي گذشتن از فيلترينگ، با عوارض خطرناکي همراه است.

وی افزود: در حقيقت با استفاده از اين نرم افزارها راهي را براي سروري که به آن وصل شده ايم باز کرده ايم و آن سرور مي‌تواند از طريق رايانه کاربر به اطلاعات شخصي يا شبکه هاي داخلي دسترسي پيدا کند و به اين صورت بستر براي هرگونه سوءاستفاده مهيا مي شود.

سرهنگ شفيعي در توصيه به شهروندان گفت: بهترين عمل براي کاربران خانگي اين است تا جايي که ممکن است از فيلتر شکن ها استفاده نکنند چون تا سايتي از نظر محتوا دچار مشکل نباشد مسدود نمي شود.

وی در ادامه افزود: Crypto Locke نیز بد افزاري است که کاري شبيه گروگان گيري در فضاي مجازي را انجام مي دهد به اين صورت که تمامي فايل هاي به اشتراک گذاشته شده در شبکه را رمز گذاري کرده و دسترسي به آن ها را مسدود مي کند، اين ويروس به نحوي طراحي شده که پس از آلوده کردن يکي از کامپيوترها به شناسايي بقيه سيستم هاي موجود در شبکه پرداخته و بعد از پيدا کردن اين سيستم ها به کدگذاري فايل هاي موجود در شبکه اقدام مي کند و سپس با نمايش پيغامي در عوض باز کردن فايل هاي کد گذاري شده سه روز براي پرداخت پول فرصت تعيين مي کند.

سرهنگ شفیعی گفت: بيشتر موارد گزارش شده از سوي قربانيان اين نوع ويروس ها حاکي از آن است که حتي پس از پرداخت پول هم امکان باز کردن اين فايل هاي رمز گذاري شده محقق نشده است.

وی افزود: اين بد افزار از کد گذاري نامتقارن استفاده کرده که در آن دو نوع رمز عبور وجود دارد يکي عمومي و ديگري خصوصي است که رمز عمومي را هم قرباني و هم مهاجم مي دانند ولي براي باز کردن فايل رمز گذاري شده به رمز عبور خصوصي نيز نياز است که آن هم تنها در اختيار مهاجم است.

سرهنگ شفیعی در ادامه با هشدار به شهروندان توصيه کرد: از تمامي فايل هاي حياتي موجود در شبکه به طور مستمر نسخه پشتيبان گرفته و اين نسخه پشتيبان را به صورت آفلاين نگهداري کنيد، از به روز رساني فايروال و آنتي ويروس هاي موجود در شبکه و همين طور نصب patch و به روز رساني نرم افزار هاي مورد استفاده خود غافل نشويد، از باز کردن لينک هاي مشکوک موجود در ايميل هاي خود خود داري کنيد و در زمان باز کردن فايل هاي پيوست ايميل خود موارد امنيتي را لحاظ کنيد.

این مقام انتظامی در پايان اظهار کرد: شهروندان مي توانند در صورت مواجه با موارد مشکوک آن را از طريق سايت پليس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir اطلاع دهند ضمناً شماره تلفن ۲۱۸۲۳۹۷ آماده پاسخگويي به شهروندان مي باشد.