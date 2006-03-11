مسابقات اتومبيلراني دركرج برگزار شد / رقابتهاي دور رفت ليگ هاكي كشور به پايان رسيد

به گزارش خبرنگار" مهر" ازكرج؛ اين مسابقات در سه كلاس آزاد، 1400 و 1600 با حضور بيش ازيكصد اتومبيلران برگزارشد. دركلاس 1400 رضا موسوي، محمد رضا روحي وكامران خواجوي به ترتيب اول تا سوم شدند ومهدي ادريس، ايمان رضواني و اميد زرگاني دركلاس 1600 به سه عنوان اول دست يافتند.

دركلاس آزاد فرزاد شاهرخي، حسين خاكي وحامد صفر به عناوين برترمردان دست يافتند و درگروه زنان روح انگيز سرعتي، رها آرا ومژگان صارمي رتبه هاي برتر را بدست آوردند. هيات اتومبيلراني كرج داراي300 عضو مرد و30 عضو زن است و 14 تيم تحت نظارت اين هيات در كرج فعاليت مي كنند. پيست كارتيگ اتومبيلراني كرج درجنوب پارك شهيد چمران واقع شده است.

دور رفت مسابقات ليگ هاكي كشور به پايان رسيد

دور رفت مسابقات ليگ هاكي داخل سالن كشور كه روزجمعه درمجموعه ورزشي شهيد كيانپوركرج برگزارشد، با قهرماني تيم كرج به پايان رسيد. روزگذشته دربازي تيم آذربايجان غربي با كرج درحالي كه تيم كرج 3 بر 2 جلو بود، تيم حريف با اعتراض زمين بازي را ترك كرد و بازي به نفع تيم كرج پايان يافت.

با انجام ديدار ديروزبازيهاي دور رفت به پايان رسيد و رقابتهاي دوربرگشت سال آينده پيگيري خواهد شد. با راي فدراسيون هاكي نتيجه رقابت ديروز نيز پنج برصفربه نفع كرج اعلام خواهد شد.