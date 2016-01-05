بار دیگر بی کفایتی و سوءتدبیر آل سعود در معرض قضاوت جهان قرارگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مرکزی جامعه زینب(س) بیانیه ای درمورد محکویت اعدام شیخ نمر صادرکرده است که متن آن در پی می آید؛

فاجعه حیرت بار به شهادت رساندن عالم انقلابی و مظلوم، شیخ نمر باقر النمر و جمعی دیگر از انقلابیون بی گناه توسط رژیم آل سعود یک بار دیگر عمق بی کفایتی و سوءتدبیر حکام این رژیم را در معرض نگاه و قضاوت جهانیان قرار داد و ثابت کرد که حکام نالایق و خام سعودی که سخت درگیر جنگ قدرت درونی و ابزار تحقق سیاست های تفرق گرایانه و ضدانسانی و ضد اسلامی غربی ها و صهیونیست ها هستند، امروز دیگر حتی به مصالح ملی و حاکمیتی خود نیز وقوف و اعتنایی ندارند و شاهد آن، حرکت های جنون آسایی چون حمله وحشیانه و گسترده به یمن و هم جنایت اخیر در به شهادت رساندن متفکر انقلابی و بی گناهی است که جز سخن گفتن از مظالم و فجایع حکام سعودی حرکت و اقدامی نکرده بود.

از دید هر صاحب عقل و تدبیری چنین اعمالی در ردیف خودکشی سیاسی و نشانه هایی آشکار از افول و بلکه سقوط قریب الوقوع حاکمیت جائر سعودی می باشد. اعتراض های افراد و ملت های بیدار و آزاده و واکنش های تند افکار عمومی و اکثر مجامع بین المللی نسبت به جنایت اخیر در به شهادت رساندن انقلابیون بی گناه و در راس آنها شهید شیخ نمر هم شاهدی بر همین حقیقت است.

شورای مرکزی جامعه زینب(س) ضمن محکوم کردن شهادت مظلومانه عالم مجاهد و ربانی شیخ نمر باقر النمر به دست حکام آل سعود، همه دلسوختگان و ماتم زدگان این مصیبت را مخصوصا در داخل کشور به خویشتنداری و شکیبایی انقلابی توام با واکنش های مدبرانه و مناسب دعوت می کند و از هر نوع حرکتی که آب به آسیاب ماشین تبلیغاتی رژیم آل سعود و متحدان و حامیانش بریزد، از جمله حرکت های هرج و مرج مدارانه نسبت به سفارتخانه ها برحذر می دارد و چنین اقدامات مشکوکی را محکوم می کند.

وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

شورای مرکزی جامعه زینب(س)