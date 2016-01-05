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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۵

مدافع پیشین آرسنال درگذشت

مدافع پیشین آرسنال درگذشت

مدافع پیشین تیم فوتبال آرسنال، جان رابرتس، در سن ۶۹ سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رابرتس در سال ۱۹۷۱ به آرسنال کمک کرد تا  دو جام قهرمانی را بالای سر ببرد. 

باشگاه آرسنال بر روی پایگاه اینترنتی خود نوشت: همه در باشگاه از شنیدن خبر درگذشت رابرتس در غم و اندوه به سر می برند. همه عوامل باشگاه با خانواده مرحوم رابرتس همدرد هستند. 

باشگاه آرسنال در خصوص جزئیات مرگ رابرتس توضیخاتی نداده است. رابرتس در آوریل سال ۱۹۶۹ از نورثهمپتون به آرسنال پیوست و در فصل ۷۱-۱۹۷۰ هجده بار برای این تیم به میدان رفت. در این فصل آرسنال، هم قهرمان لیگ شد و هم جام حذفی انگلستان. 

رابرتس در آبرساینون ولز به دنیا آمد و قبل از اینکه یک بازیکن حرفه ای شود به عنوان آنش نشان در خط آهن کار می کرد. 

رابرتس سابقه بازی در تیم های سوانزی، بیرمنگام، رکسهام و هال سیتی را هم دارد.

کد مطلب 3017898

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