پلمپ دفاتر تجاري از طريق پست امكان پذير شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد: بر اساس اين توافقنامه ، صاحبان شركت ها و موسسات تجاري مي توانند از سال 85 بدون مراجعه به اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي و تنها با يكبار مراجعه به شعب پستي منتخب در سراسر شهر تهران ، مدارك خود را براي انجام عمليات پلمپ دفاتر تحويل نمايند.

تاكنون صاحبان شركتها بايد براي انجام عمليات پلمپ به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مراجعه مي كردند كه به دليل كثرت مراجعان به ويژه در ايام پاياني سال ، اين كار زمان زيادي را از مراجعان مي گرفت.

بر اساس طرح جديد كه از سال آينده اجرايي مي شود ، متقاضيان پلمپ دفاتر نيازي به مراجعه به بانك جهت پرداخت هزينه هاي قانوني و مراجعه به واحد حسابداري و ديگر بخش هاي اداري ندارند و مي توانند تنها با يك بار مراجعه به يكي از 24 شعبه پستي منتخب در سراسر شهر تهران اقدام به پلمپ دفاتر تجارتي خود كنند. دفاتر مربوطه پس از انجام عمليات پلمپ از طريق پست به صاحبان شركتها تحويل مي شود.

مديركل دفتر تشكيلات و بهبود سيستم ها و روش هاي سازمان ثبت درباره اين طرح گفت: براي اجراي بهتر طرح تكريم ارباب رجوع در سازمان ثبت ، ارتقا سطح رضايتمندي مردم از خدمات ثبتي و جلوگيري از اتلاف وقت مراجعان، بررسي كارشناسي همه جانبه اي در بخش پلمپ دفاتر انجام شد كه نهايتا منجر به امضاي توافقنامه با شركت پست براي بهبود و روان سازي فرايند پلمپ دفاتر تجاري شد.

غلامرضا اديبي افزود: اين طرح مزاياي فراواني دارد كه از جمله آنها مي توان به حذف مراجعات ارباب رجوع ، حذف واسطه گران از فرايند پلمپ دفاتر ، كاهش هزينه هاي عمومي ، جلوگيري از اتلاف وقت و سرمايه ها ، كاهش آلودگي محيط زيست ، افزايش كار آمدي سازماني و ايجاد محيط آرام براي كاركنان و مراجعان و نهايتا افزايش رضايتمندي ارباب رجوع و كاركنان اشاره كرد.

وي اظهار داشت: با اجراي اين طرح نيازي به خريد دفاتر از واسطه ها و مراكز متفرقه نيست و مراجعان مي توانند با پرداخت هزينه دفاتر تجارتي در شعب پست، دفاتر مربوطه را پلمپ شده دريافت كنند.

اديبي از صاحبان شركتها و موسسات تجاري خواست تا به جاي مراجعه حضوري به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، از سال آينده از طريق شعب پستي اقدام به پلمپ دفاتر تجارتي خود كنند و از مزاياي اين طرح برخوردار شوند.