نتایج رسیدگی به صلاحیت‌ داوطلبان مجلس در حوزه کرج تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فرمانداری کرج، محمدتقی ایرانی از تایید صلاحیت ۲۱۱ داوطلب در هیئت های اجرایی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا خبر داد.

ایرانی در ادامه افزود: برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۳۱ نفر در حوزه انتخابیه کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا داوطلب شده بودند که صلاحیت ۱۷ نفر آنان تایید نشده و ۳ نفر نیز انصراف خود را اعلام کرده اند.

وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد ۱۷ نفر رد صلاحیت شده و باقیمانده همگی از سوی هیئت اجرایی و با حضور هیئت نظارت شهرستان مورد تایید قرار گرفته اند.

رییس ستاد انتخابات فرمانداری کرج اضافه کرد: حجم بالای پرونده ها روند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را تحت تاثیر قرار داد ولی با جلسات متوالی و طولانی که هیئت اجرایی داشت در زمان مقرر فرمانداری کرج نتایج رسیدگی به صلاحیت ها را اعلام کرد.

فرماندار کرج گفت: تعداد ثبت نام کنندگان در این دوره نسبت به دوره قبل بیشتر از دو برابر شده است، در مجلس نهم ۹۰ ثبت نام کردند این در حالی است که در این دوره ۲۳۱ نفر از حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد، فردیس و آسارا ثبت نام کردند.

وی به حجم بالای پرونده ها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه همراهی و هماهنگی در هیئت اجرایی و همچنین دقت و حساسیتی که اعضای هیئت اجرایی به خرج دادند کار رسیدگی به خوبی انجام شد.

ایرانی در خاتمه با تاکید بر اینکه نتایج بررسی صلاحیت ها بلافاصله به هیئت نظارت استان ارسال شد، گفت: داوطلبانی که نسبت به نتایج صادره اعتراضی دارند می توانند از فردا به مدت چهار روز در ساعات اداری، از تاریخ ۱۶ تا ۱۹ دی ماه، اعتراض خود را به هیئت نظارت استان مستقر در استانداری البرز واقع در جهان شهر ارائه کنند.