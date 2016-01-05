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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۵۷

رئیس پلیس راه استان مرکزی خبر داد:

وقوع بیشترین تصادفات برون شهری استان مرکزی درآزاد راه ساوه–تهران

وقوع بیشترین تصادفات برون شهری استان مرکزی درآزاد راه ساوه–تهران

اراک- رئیس پلیس راه استان مرکزی گفت: آزادراه ساوه–تهران میزبان بیشترین تعداد تصادفات برون شهری در استان طی نه ماهه سال جاری بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی، ایرج کهریزی اظهار داشت: تصادفات فوتی برون شهری در آذر ماه امسال در استان مرکزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 45 درصدی داشته است.

رئیس پلیس راه استان مرکزی با اشاره به عمده ترین عامل وقوع تصادف در محورهای مواصلاتی این استان بیان داشت: واژگونی مهم ترین عامل سوانح رانندگی در محورهای این استان به شمار می رود.

كهریزی تصریح کرد: عدم توجه به جلو، انحراف و تجاوز به چپ، تخطی از سرعت مطمئنه و عدم رعایت حق تقدم عبور نیز از عمده ترین عوامل بروز تصادفات در سطح شهرهای استان مركزی است.

رئیس پلیس راه استان مركزی در پایان خاطرنشان ساخت: در طی شبانه روز ساعت شش تا هشت عصر بیشترین زمان وقوع حوادث رانندگی در سال جاری بوده است.

کد مطلب 3017905

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