10 هزار پليس زن در كشور نياز داريم

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار اسماعيل احمدي ‌مقدم در حاشيه مراسم فارغ التحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه نيروي انتظامي با اشار به عدم به كارگيري پليس زن در اجتماعاتي كه به خشونت كشيده مي‌شود ، تصريح كرد: در حال حاضر 2 هزار پليس زن آموزش ديده در كشور وجود دارد.

رئيس مجتمع آموزش عالي كوثر نيز در مراسم فارغ التحصيلي دانشجويان پليس زن، اظهارداشت: 500 پليس زن در بخش هاي مختلف نيرو اعم از اطلاعات ، انتظامي ، كشف جرائم و رايانه مشغول فعاليت هستند.

شايگان گفت: از سال 78 اولين گروه دانشجويان پليس زن به منظور حفظ ارزشها و موازين اسلامي و ارتقاي امنيت زنان و كودكان به دانشگاه علوم انتظامي راه يافتند و تاكنون مجتمع آموزش عالي كوثر 4 دوره كارشناسي ، 5 دوره كارداني ، 2 دوره دانش آموختگي ، 2 دوره فراگير ، يك دوره كارشناسي ناپيوسته در رشته هاي راهور ، انتظامي ، اطلاعات ، كشف جرائم ، رايانه و اداري پذيرش كرده و در حال حاضر بانوان پليس در يگان هاي مختلف ناجا مشغول فعاليت هستند.

رئيس مجتمع آموزش عالي كوثر افزود: 450 دانشجو در حال حاضر مشغول تحصيل هستند و در مراسم امروز 57 نفر از دوره سوم كارداني در رشته هاي انتظامي و كشف جرائم با درجه ستوان سومي فارغ التحصيل شدند.



