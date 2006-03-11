علي صالح آبادي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" ، حجم سرمايه گذاري لبناني‌ها دربازارسرمايه ايران را 50 ميليون دلار عنوان كرد واظهار داشت : سرمايه گذاران لبناني تصميم گرفتند به تدريج وارد بازار سرمايه ايران شوند.

وي درادامه افزود: سرمايه گذاران لبناني تا قبل از پايان سال براي خريد سهم وارد بازاربورس ايران مي شوند.

صالح آبادي خاطرنشان كرد: ساير سرمايه گذاران خارجي فعلا براي ورود به بازار سرمايه ايران تاكنون اقدامي انجام نداده اند.

دبيركل بورس اوراق بهادار از آمادگي اين سازمان براي اجراي طرح خريد سهام با اختيار فروش خبر داد و گفت: البته تا به حال چندين شركت در خواست پذيرش براي طرح خريد سهام با اختيار فروش به كميته كاري هيئت مديره بورس ارسال كرده اند ولي درخواست آنها مورد پذيرش اين كميته قرار نگرفته است.

وي اظهارداشت: درصورت پذيرش تقاضاي شركت‌ها، طرح خريد سهام با اختيار فروش نيز در بازار سرمايه اجرا مي شود.