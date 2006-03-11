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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۴۳

دبير كل بورس اوراق بهادار در گفت و گو با مهر :

سرمايه‌گذاران لبناني قبل از پايان سال وارد بازار سرمايه ايران مي شوند/ سازمان بورس آماده اجراي طرح خريد سهام با اختيار فروش است

سرمايه‌گذاران لبناني قبل از پايان سال وارد بازار سرمايه ايران مي شوند/ سازمان بورس آماده اجراي طرح خريد سهام با اختيار فروش است

دبير كل بورس اوراق بهادار اعلام كرد : مقدمات حضور سرمايه‌گذاران لبناني در بازار سرمايه ايران فراهم شده و آنان تا قبل از پايان سال وارد اين بازار مي شوند.

علي صالح آبادي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" ، حجم سرمايه گذاري لبناني‌ها دربازارسرمايه ايران را 50 ميليون دلار عنوان كرد واظهار داشت : سرمايه گذاران لبناني تصميم گرفتند به تدريج وارد بازار سرمايه ايران شوند.

وي درادامه افزود: سرمايه گذاران لبناني تا قبل از پايان سال براي خريد سهم وارد بازاربورس ايران مي شوند.

صالح آبادي خاطرنشان كرد: ساير سرمايه گذاران خارجي فعلا براي ورود به بازار سرمايه ايران تاكنون اقدامي انجام نداده اند.

دبيركل بورس اوراق بهادار از آمادگي اين سازمان براي اجراي طرح خريد سهام با اختيار فروش خبر داد و گفت: البته تا به حال چندين شركت در خواست پذيرش براي طرح خريد سهام با اختيار فروش به كميته كاري هيئت مديره بورس ارسال كرده اند ولي درخواست آنها مورد پذيرش اين كميته قرار نگرفته است.

وي اظهارداشت: درصورت پذيرش تقاضاي شركت‌ها، طرح خريد سهام با اختيار فروش نيز در بازار سرمايه اجرا مي شود.

 

 

کد مطلب 301792

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