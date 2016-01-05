انتقاد حداد عادل از نحوه تربیت دانشجویان دکتری در دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین مراسم اهدا جایزه علمی «علی محمد کاردان» و تجلیل مقام علمی حجت الاسلام احمد احمدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد برجسته فلسفه در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این مراسم گفت: نزدیک به ۵۰ سال است با دكتر احمدی آشنا هستم یعنی از زمانی كه در مؤسسه در راه حق فعالیت داشت.

وی افزود: مؤسسه در راه حق كه بعداً مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره) از دل آن بیرون آمد، سعی كرد علوم انسانی را وارد حوزه كند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: من و دكتر احمدی در دوره دكتری با هم بودیم و در آن زمان در مجموع چهار نفر در دوره دكتری حضور داشتیم و مانند اكنون نبود كه یک دانشكده با یک استاد نیمه وقت۳۰ تا ۴۰ نفر دانشجوی دكتری پذیرش كند. در آن زمان با ۱۴ تا ۱۵ نفر استاد تمام وقت فقط چهار دانشجوی دكتری پذیرش می‌شد.

حداد عادل با اشاره به اینكه از نظر سیاسی و اعتقادی بسیار نزدیک به دكتر احمدی است، گفت: من شب‌های پنج‌شنبه به منزل دكتر احمدی در قم می‌رفتم تا در كلاس‌های درس تفسیر علامه طباطبایی حضور داشته باشم و از آن جلسات بود که مجذوب و شیفته فضائل این علامه بزرگوار می‌شدم.

وی با تأكید بر اینكه دكتر احمدی از نظر اعتقادی، بینش و جهان‌بینی یک مؤمن و مسلمان درست اعتقاد و پاكیزه طبع است، افزود: دكتر احمدی از نظر سیاسی مخالف رژیم سابق بود و پس از انقلاب نیز خدماتی صادقانه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و انتشارات دانشگاهی سمت ارائه داد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: دكتر احمدی نمونه عینی وحدت حوزه و دانشگاه است و وی فلسفه غربی را می‌خواند و هرگز تعصب غیرعلمی نسبت به یك فكر و استدلال ندارند.

رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: دكتر احمدی علاوه بر آشنایی با فلسفه غربی و اسلامی به ادبیات فارسی علاقه‌مند است و علاوه بر زبان عربی در زبان انگلیسی هم تسلطی مثال زدنی است كه شاهد آن ترجمه‌های وی است.

در پایان این مراسم جوایز علمی دکتر کاردان به ۴ رساله برتر برگزیده متعلق به دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه های اهواز، تهران، تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اهداء شد.