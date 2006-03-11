وزارت ارشاد براي مترجمان معتبر كارت شناسايي صادر كند

مهرداد انتظاري در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : متاسفانه به دليل عدم اجراي قانون كپي رايت در ايران ناشران به راحتي به خود اجازه مي دهند كه بدون پرداخت حق تاليف به نويسندگان ترجمه آثار مطرح جهان را از مترجمان مختلف بدون توجه به توانمندي آنها بپذيرند . يكي از آسيب هاي جدي حوزه نشر كشور از سوي آثار ترجمه شده اي است كه با اشتباه هاي بسيار و كاملا متفاوت با متن اصلي به بازار كتاب عرضه مي شوند .

اين ناشر ادامه داد : متاسفانه بسياري از ناشران ما به كتاب به عنوان يك كالاي بازاري مي نگرند و دغدغه و تخصص شناسايي مترجمان و نويسندگان موفق را ندارند . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي تواند با نظارت دقيق بر حوزه ترجمه و حتي صدور كارت شناسايي براي مترجمان معتبري كه درجه توانمندي آنها را در زمينه هاي مختلف ادبي يا علمي و تخصصي مشخص مي كند به ناشران كمك نمايد .

وي افزود : در سال هاي اخير فعاليت هاي مثبتي از سوي خانه كتاب در توجه به نويسندگان انجام شده كه از آن ميان مي توان به بيمه نويسندگان ، پرداخت وام و صدور كارت شناسايي براي نويسندگان اشاره كرد . اين گونه فعاليت ها بايد در مورد مترجمان نيز انجام بگيرد و لازم است نگاه جدي تري از سوي مشئولان فرهنگي كشور در نظارت وحمايت مترجمان صورت بگيرد .

انتظاري در ادامه در تبيين مشكلات چاپ آثار نويسندگان و مترجمان نوقلم گفت : يك ناشر باسواد كه خود با ادبيات و نثر و شعر آشنا است مي تواند بهترين منتقد و مشاور نوقلمان باشد و استعدادهاي فرهنگي گمنام را به جامعه معرفي كند . متاسفانه بسياري از ناشران در لباس حمايت از جوانان به آنها زيان مي رسانند و با نگاهي بازاري هزينه چاپ را چندين برابر از آنها مي گيرند و در جهت معرفي و توزيع آن نيز نوقلمان را با هزينه هاي بالا با گرفتن تخفيف هاي پنجاه و شصت درصد مواجه مي كنند .

مدير نشر فراديدنگار به مهر تصريح كرد : با توجه به اينكه در بازار پر رقابت فعلي تنها آثار نويسندگان و شاعران مشهور به فروش مي رسد براي اغلب ناشران سرمايه گذاري بر آثار نويسندگان بي تجربه هرگز به صرفه نيست . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي تواند به ناشران در امر معرفي و تشويق جواناني كه تازه به عرصه فرهنگ و ادبيت وارد شده اند ، كمك كند و بخشي از هزينه چاپ اين آثار را بر عهده بگيرد .