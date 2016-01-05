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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۱۹

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی چهارمحال و بختیاری:

۴۲ مددجوی سالمند چهارمحالی به عتبات عالیات اعزام شدند

۴۲ مددجوی سالمند چهارمحالی به عتبات عالیات اعزام شدند

شهرکرد - مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری ازاعزام ۴۲نفر از سالمندان تحت حمایت کمیته امداد این استان به عتبات عالیات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری، ابوالقاسم رستگار با اشاره به اینکه ۴۲ مددجوی سالمند چهارمحالی به عتبات عالیات اعزام شد، اظهار داشت: این افراد جزو سالمندان زیرپوشش این نهاد هستند که در قالب کاروان خادم الحسین به کربلای معلی اعزام شدند.

وی افزود: زائران با استفاده از یک دستگاه اتوبوس وبا هزینه خیران اعزام شدند.

وی یادآور شد: این زائران جزو خانواده های موفق در طرح توانمند سازی هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری گفت: در شش ماهه نخست امسال هم ۸۵ نفر از مددجویان استان چهارمحال و بختیاری به عتبات عالیات اعزام شدند.

کد مطلب 3017944

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