۴۲ مددجوی سالمند چهارمحالی به عتبات عالیات اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری، ابوالقاسم رستگار با اشاره به اینکه ۴۲ مددجوی سالمند چهارمحالی به عتبات عالیات اعزام شد، اظهار داشت: این افراد جزو سالمندان زیرپوشش این نهاد هستند که در قالب کاروان خادم الحسین به کربلای معلی اعزام شدند.

وی افزود: زائران با استفاده از یک دستگاه اتوبوس وبا هزینه خیران اعزام شدند.

وی یادآور شد: این زائران جزو خانواده های موفق در طرح توانمند سازی هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری گفت: در شش ماهه نخست امسال هم ۸۵ نفر از مددجویان استان چهارمحال و بختیاری به عتبات عالیات اعزام شدند.