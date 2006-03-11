88 درصد از مصالح ساختماني صادراتي ايران به 5 كشور ارسال شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وزن مصالح ساختماني صادراتي كشورمان در اين مدت يك ميليون و 818 هزار تن بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 12 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

براساس اين گزارش، بيشترين مصالح ساختماني صادراتي ايران يعني 88 درصد آن به لحاظ ارزش به مقصد كشورهاي كويت، عراق، چين، افغانستان و جمهوري آذربايجان ارسال شد.

طي 11 ماهه سال جاري 74 ميليون و 746 هزار دلار مصالح ساختماني به كويت، 51 ميليون دلار به عراق، 32 ميليون و 270 هزار دلار به چين، 24 ميليون و 666 هزار دلار به افغانستان و 24 ميليون دلار به جمهوري آذربايجان صادر شده است.

اين گزارش حاكيست: صادرات كاشي و سراميك در 11 ماهه امسال به 41 ميليون و 113 هزار دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 37 درصد افزايش داشت. در همين مدت 22 ميليون دلار سيمان به خارج از كشور صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد رشد نشان مي‌دهد.

اين گزارش مي‌افزايد: در 11 ماهه سال جاري 57 ميليون و 500 هزار دلار شيشه و آئينه، 56 ميليون و 338 هزار دلار سنگ ساختماني و 8 ميليون دلار شيرآلات ساختماني به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 64، 112 و 26 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

براساس اين گزارش، در اين مدت صادرات ورق و لوله آزبست سيماني و چيني بهداشتي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش چشمگيري داشت. رقم صادرات آزبست طي 11 ماهه سال جاري 2 ميليون و 800 هزار دلار و چيني بهداشتي 6 ميليون و 700 هزار دلار بود.

همچنين در مدت ياد شده 3 ميليون و 825 هزار دلار عايق هاي حرارتي و رطوبتي و 5 ميليون دلار گچ ساختماني به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 7/75 و 36 درصد افزايش داشته است.