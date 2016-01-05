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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۰۲

معاون امور آب و خاک جهاد کشاورزی استان اصفهان:

صرفه‌جویی در مصرف آب تا پایان سال کمتر از ۱۰۰میلیون مترمکعب است

صرفه‌جویی در مصرف آب تا پایان سال کمتر از ۱۰۰میلیون مترمکعب است

اصفهان- معاون امور آب و خاک جهادکشاورزی اصفهان گفت: صرفه‌جویی در مصرف آب تا پایان سال کمتر از ۱۰۰میلیون مترمکعب پیش‌بینی می‌شود و این درحالیست که درسال گذشته یک میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا باقرصاد ظهر سه شنبه در نشستی خبري اظهار داشت: در طرح ساماندهی آبیاری با نوارهای تیپ پیش‌بینی می‌شود که آبیاری به وسیله این روش ۹۰درصد راندمان و تنها پنج درصد اتلاف داشته باشد.

وی بیان داشت: با روش آبیاری تیپ، ۶۰ تن سیب زمینی در هر هکتار در یکی از شهرستان‌های استان تولید شد.

معاون امور آب و خاک جهاد کشاورزی استان اصفهان به طرح‌های کوچک تامین آب اشاره کرد و ادامه داد: هم‌چنین در سال گذشته ۲۲۰میلیون متر مکعب استحصال آب و سه هزار و ۱۰۰کیلومتر لوله‌گذاری انجام شده است.

وی با اشاره به پروژه‌های اجرا شده در مدیریت آب و خاک تا پایان سال گذشته افزود: ۵۰ هزار هکتار شبکه آبیاری سه و چهار با اعتبار ملی و استانی انجام شد.

باقرصاد اعلام کرد: همچنین چهار هزار و ۹۰۰ کیلومتر کانال آبیاری فرعی و ۸۵هزار هکتار آبیاری تحت فشار با اعتبار ملی و استانی انجام شده است.

وی با بیان اینکه چهار هزار و ۵۰۰ رشته قنات در استان وجود دارد، گفت: در سال ۹۳ از این تعداد یک هزار و ۴۸۰ مورد از این قنات‌ها احیا و مرمت شد.

معاون امور آب و خاک جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: تسطیح لیزری با حجم عملیات ۲۴ هزار و ۸۰۰ هکتار انجام شده است.

باقرصاد با بیان اینکه ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار استانی داریم، تاکید کرد: تا پایان سال جاری پیش بینی می‌شود ۷۰ الی ۸۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب داشته باشیم در حالی که در سال گذشته یک میلیارد متر مکعب صرفه جویی داشتیم.

کد مطلب 3017951

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