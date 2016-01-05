به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان در دیدار جمعی از اعضای کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب با اشاره به نقش آفرینی اعضای این کانون در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت: سرمایه معنوی کشور ما مبارزان قبل از انقلاب هستند که زیر پرچم رهبر فقید انقلاب اسلامی در پیروزی این انقلاب نقش بسزایی داشتند و مردم و تاریخ ایران هیچگاه نقش آفرینی موثر آنان را فراموش نخواهند کرد.

وی با اشاره به روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران از ۱۵ خرداد ۴۲ یادآور شد: انقلاب اسلامی در مقطعی به پیروزی رسید که آمادگی کامل مسئولیت‌پذیری در بعد از انقلاب برای برخی از نسل اولی‌ها وجود نداشت از این رو طبیعی بود که اداره کشور در مقطعی با آزمون و خطا پیش برود و در این بین مطمئنا برخی نارسایی‌ها و مشکلات هم وجود داشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به چالش‌های مختلفی که کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه شد از جمله جنگ تحمیلی، ادامه داد: یکی از آفت‌های مدیریت در کشور ما نداشتن سعه صدر و گرفتار شدن در ورطه خودخواهی و غرور و بعضا حذف مدیران لایق است که این معضل آسیب‌های جدی به کشور وارد کرده است.

عارف در همین زمینه خاطرنشان کرد: چرا کسانی که سالها با یکدیگر همسنگر بوده‌اند و در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند باید رودرروی یکدیگر قرار گرفته و به حذف هم فکر کنند؟ آسیبی که تفکر حذف رقیب و منتقد به کشور زد بسیار جدی است و متاسفانه کماکان هم این تفکر در بخشی‌هایی از مدیریت کشور وجود دارد.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با بیان اینکه به دلیل آنکه نتوانستیم نظامی قانونمند ایجاد کنیم نقش فرد پررنگ‌تر شد، گفت: کشور یک دوران ۸ ساله خاصی را پشت سر گذاشت که ادامه آن به صلاح کشور نبود و خوشبختانه با پیروزی تفکر اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی در خرداد ۹۲ از تداوم روندی که می توانست به کشور صدمات جدی وارد کند جلوگیری شد.

وی تاکید کرد: به دنبال حوادث نامیمون۸۸ و ایجاد برخی سوء تفاهم‌ها، بین بخشی از اصلاح‌طلبان با بخشی از حاکمیت زوایه ایجاد شد که رقیب جریان اصلاحات از ایجاد این فاصله نهایت بهره را برد والبته ضررهایی هم متوجه کشور شد. به همین دلیل انتخابات اسفندماه جاری فرصتی است برای ترمیم این فاصله که از طرف اصلاح‌طلبان گام‌های موثری برای حل برخی سوء تفاهم‌ها برداشته شده است و انشالله این مسیر با حسن نیت همگان ادامه خواهد یافت.

رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشاره به وضعیت منطقه خاورمیانه و چالش‌های اخیر بین ایران و برخی کشورهای عربی گفت: در مواجه با ترفندهای برخی کشورهای عربی، مردم با حفظ روحیه انقلابی خود باید منافع ملی را هم در نظر بگیرند و دستاوردهایی را که دولت محترم در عرصه بین المللی بدست آورد را ارتقاء دهند. از این رو مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس می تواند ایران را در منطقه سرآمد کند و نقش آفرینی کشور را در حل و فصل مشکلات منطقه افزایش دهد.

وی مهمترین مشکل کشور را نگاه نادرست به قانونگذاری دانست و گفت: اگر می‌خواهیم جامعه سامان پیدا کند باید قانون محور قرار بگیرد و نگاه به قانونگذاری تغییر کند قانون باید برای تسهیل گری باشد نه مچ گیری. مبناء تدوین هر قانون باید چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات و ایجاد تسهیلات با توجه به اولویت‌ها و مطالبات مردم باشد.

عارف مهمترین مسئولیت مجلس آینده را احترام به قانون دانست و تاکید کرد: عملکرد بد قانونگذاری باعث ایجاد فساد در کشور می‌شود و برای حل معضلات اصلی کشور باید همه نهادها همراه هم باشند نه در مقابل هم و مجلس می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی بیش از گذشته داشته باشد.

وی افزود: مجلس باید خود را شریک پیشرفت کشور و توفیق دولت بداند نه در برابر پیشرفت دولت مانع تراشی کند. به همین دلیل انشالله مجلس آینده بتواند محور اجماع و وحدت سه قوه و یاور دولت در اجرای برنامه‌ها باشد و در عین حال مجلس باید از نقش نظارتی خود برای پیشرفت امور و اداره کشور حداکثر استفاده را بعمل آورد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با ائمه جمعه، گفت: تاکید رهبر معظم انقلاب بر حق الناس در همه امور انتخابات بویژه در امر تایید صلاحیت‌ها باید مورد اهتمام دست اندرکاران انتخابات قرار بگیرد. اگر صلاحیت کسی در انتخابات به ناحق چه از سوی هیات اجرایی و چه از سوی هیات نظارت مورد تایید قرار نگیرد همه کسانیکه در این هیات‌ها حضور دارند در برابر خداوند مسئولند و باید پاسخگو باشند.

عارف در پایان در پاسخ به سوالی درباره فعالیت‌های بنیاد امید ایرانیان گفت: بنیاد امید ایرانیان نقش اتاق فکر را برای کشور و جبهه اصلاحات دارد و در انتخابات نه لیستی منتشر می‌کند و نه کسی به نمایندگی از این بنیاد در عرصه انتخابات حضور پیدا می‌کند.