ایرانیان خارج از کشور خیر سازمان بهزیستی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک با سازمان ثبت احوال کشور در راستای طرح شکرانه تولد در قالب شناسنامه خیر برای همه کودکان، با بیان اینکه همکاری بین دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی می‌تواند بسیاری از مسائل را به نحو اصولی و منطقی حل کند، گفت: رویکرد تلفیقی و استفاده از ظرفیت‌های مطلوب و کارشناسی در حوزه‌های مختلف شرایطی را فراهم کرده است تا دستگاه‌ها از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنند.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید به گسترش فرهنگ خیر جمعی در جامعه، تصریح کرد: امیدواریم شرایطی فراهم شود جامعه هدف، نیازمند دریافت خدمات حمایتی و تخصصی، بی‌بهره نباشند.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۶۳ درصد از کودکان متولد شده کشور تحت پوشش غربالگری شنوایی قرار گرفتند، افزود: بهترین زمان مداخله علمی علم پزشکی برای رفع ناشنوایی ۲ سال ابتدای زندگی است که در سال جاری این طرح را با پوشش ۹۰ درصدی اجرا کردیم.

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام «عبدالرحیم شهسواری» قائم مقام مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه سیاست بهزیستی بر تأمین و ترویج فرهنگ خیر جمعی در جامعه استوار است، افزود: در پی این تفاهم فرزند تازه متولد شده به شکرانه سلامت به عنوان یک خَیِر علاوه بر هویت اصلی خود که بهره‌مندی از سجل است از شناسنامه خیر نیز بهره‌مند می‌شود.

قائم مقام مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور در پایان یادآور شد: همچنین ایرانیان خارج از کشور با مراجعه به کنسولگری‌ها برای ثبت اسناد هویتی به صورت داوطلبانه خیر سازمان بهزیستی کشور می‌شوند؛ هر نوع کمک داوطلبانه در کارت هوشمند وارد می‌شود و در حوزه ایتام، زنان سرپرست خانوار و ... استفاده می‌شود.