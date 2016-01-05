پرداخت تسهیلات دولتی برای احداث گلخانه در شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی بعداز ظهر سه شنبه در همایش دهیاران و بهورزان روستاهای شهرستان اهر گفت: با توجه به اینکه شهرستان اهر یکی از قطب های تولید محصولات کشاورزی است و همچنین با وجود فارغ التحصیلان کشاورزی و حضور اکثر جوانان در روستاها، بدون هیچ محدودیتی برای احداث گلخانه در شهرستان اهر تسهیلات دولتی پرداخت می شود که امیدواریم فعالان و علاقه مندان بخش کشاورزی از این فرصت بوجود آمده استفاده کنند.

وی افزود: از کشاورزان شهرستان اهر انتظار داریم جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی از لحاظ کمی و کیفی با کارشناسان مدیریت جهادکشاورزی همکاری کنند و همچنین به تشکیل تعاونی جهت بازاریابی، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و بسته بندی اقدام کنند.

فرماندار شهرستان اهر گفت: با توجه به اینکه بیشتر تولید کنندگان محصولات کشاورزی شهرستان اهر در روستاها ساکن هستند و از طریق کشاورزی امرار معاش می کنند که جهت ترغیب روستائیان و به خصوص جوانان برای ماندن در روستاهای دور و نزدیک بیش از پیش به توسعه روستاها از لحاظ ایجاد زیرساخت ها اقدام می شود.

وی همچنین از کشاورزان شهرستان اهر خواست نسبت به تجهیز زمین های کشاورزی به آبیاری تحت فشار اقدام کنند و ابراز داشت: ۸۵ درصد تسهیلات از سوی دولت پرداخت می شود.

فرماندار شهرستان اهر از دهیاران خواست به عنوان نماینده دولت در روستاها با ارایه طرح ها و ایده های مناسب، روستائیان را جهت مشارکت در عمران و آبادانی روستاها ترغیب کنند.

عابدی همچنین با اشاره به انتخابات ۷ اسفند، از دهیاران خواست بدون حمایت از کاندیدای خاصی، روستائیان را جهت حضور حداکثری در انتخابات تشویق کنند.

در این همایش مدیرجهاد کشاورزی شهرستان اهر نیز گفت: دهیاران می توانند از فرصت به وجود آمده استفاده کنند و در جهت توسعه کشاورزی در روستاها، ضمن همکاری با کارشناسان جهادکشاورزی، روستائیان را جهت استفاده از علوم و فنون روز کشاورزی و حتی یافته های تحقیقاتی ترغیب کنند.

محمد اسدی افزود: کشاورزان برای افزایش راندمان در تولید محصولات کشاورزی و دامداری در شهرستان اهر باید به مکانیزه کردن این بخش ها اهتمام ورزند و جهت استفاده از تسهیلات مکانیزاسیون می توانند به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر مراجعه کنند.

وی همچنین بر توجه بیش از پیش جهت استفاده بهینه و مطلوب از تمام ظرفیت های موجود در روستاهای جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی و همچنین تلاش برای کاهش هزینه های تولید و در نهایت ایفای نقش کشاورزان در بازار جهانی با تولید محصولات استاندارد تأکید کرد و وظیفه دهیاران در این زمینه را بسیار مهم دانست.