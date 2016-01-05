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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۳۰

رئیس راه و شهرسازی ریگان:

سیلاب به راه های ریگان خسارت وارد کرد/تلاش برای بازگشایی راه ها

سیلاب به راه های ریگان خسارت وارد کرد/تلاش برای بازگشایی راه ها

کرمان - رئیس راه و شهرسازی ریگان با اشاره به وقوع سیلاب در ریگان میزان خسارت وارد شده به راه های این شهرستان را دو میلیارد تومان ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهسوارپور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش باران در روزهای شنبه و یکشنبه اظهار کرد: در اثر شدت بارندگی ها و وقوع سیلاب دو میلیارد تومان به راه های شهرستان ریگان خسارت وارد شد.

وی گفت: در اثر بروز سیلاب راه‌های دو روستا و یک آبنما دچار خسارت شد.

شهسوارپور ادامه داد: بارندگی به ۱۰ کیلومتر از راه روستایی ده‌شهد، ده‌نظر و ۱۳ کیلومتر از راه روستایی سرزه خسارت وارد کرد و موجب مسدود شدن این راه‌های روستایی شد.

رئیس راه و شهرسازی ریگان از تلاش برای بازگشایی راه‌های روستایی خبر داد و افزود: میزان خسارت وارد شده به راه های ریگان دو میلیارد تومان برآورد شده است.

وی گفت: هم اینک عوامل راهداری در محورهای خسارت دیده حضور داشته و عملیات ترمیم راه‌ها در حال انجام است.

کد مطلب 3017977

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