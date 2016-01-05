سیلاب به راه های ریگان خسارت وارد کرد/تلاش برای بازگشایی راه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهسوارپور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش باران در روزهای شنبه و یکشنبه اظهار کرد: در اثر شدت بارندگی ها و وقوع سیلاب دو میلیارد تومان به راه های شهرستان ریگان خسارت وارد شد.
وی گفت: در اثر بروز سیلاب راههای دو روستا و یک آبنما دچار خسارت شد.
شهسوارپور ادامه داد: بارندگی به ۱۰ کیلومتر از راه روستایی دهشهد، دهنظر و ۱۳ کیلومتر از راه روستایی سرزه خسارت وارد کرد و موجب مسدود شدن این راههای روستایی شد.
رئیس راه و شهرسازی ریگان از تلاش برای بازگشایی راههای روستایی خبر داد و افزود: میزان خسارت وارد شده به راه های ریگان دو میلیارد تومان برآورد شده است.
وی گفت: هم اینک عوامل راهداری در محورهای خسارت دیده حضور داشته و عملیات ترمیم راهها در حال انجام است.
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