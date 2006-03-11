مراسم گراميداشت سالروز تولد بنيانگذار آئين تائوئيسم برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري شينهوا، اين جشن معبدي يك ماهه از تاريخ 23 اسفند ماه برابر با پانزدهمين روز از دومين ماه تقويم چينيها برگزار مي شود. در طول اين جشن معبدي مراسم آئيني و عبادي بسياري به احترام "لاو زي" ، اين فيلسوف چيني انجام مي شود.

همچنين در روز اول اين جشن يك مجسمه برنزي از "لاو زي" كه بزرگترين مجسمه از اين شخصيت محسوب مي شود پرده برداري خواهد شد.

جشنهاي معبدي براي گراميداشت "لاوزي" در زمانهاي باستان برگزار مي شدند ودر سلسله تانگ (618- 907) به اوج خود رسيدند.

در سال 2004، اين شهر 120 ميليون ين (15 ميليون دلار) سرمايه گذاري كرد تا معبد تايكينگ را كه يكي از باستاني ترين اماكن نيايشي براي اداي احترام به "لاو زي " محسوب مي شود ترميم كند. درهاي اين معبد اوايل سال جاري بار ديگر براي بازديد و نيايش گشوده شدند.

اگرچه جزئيات اندكي از زندگي "لاوزي" در دسترس است، اما برخي از مورخان اظهار داشتند كه معبد تايكينگ در شهر لويي محل زندگي و نيايش بنيانگذار معبد تائوئيست بوده است.

فلسفه وي از تائويسم و ترويج كننده هماهنگي ميان انسانها و طبيعيت است.