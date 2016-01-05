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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۳۸

«شعریکاتور» در راه بازار کتاب

«شعریکاتور» در راه بازار کتاب

رضا احسان‌پور کتاب جدیدی با عنوان «شعریکاتور» منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،این اثر که با قالب ابداعی خود این نویسنده شکل گرفته، به زودی از سوی انتشارات اقلیما میهمان ویترین کتابفروشی‌ها می‌شود.به گفته‌ احسان‌پور، «شعریکاتور» شوخی با اشعار در قالب نثر است.
«شعریکاتور» چهارمین کتاب و سومین اثر طنز این شاعر و طنزپرداز کشورمان است. مجموعه مناجات طنز «چوپان معاصر» و مجموعه شعر طنز «خنده‌های امپراتور» هر دو با شش چاپ، رکورددار فروش انتشارات سروش و نشر آرما هستند.

کد مطلب 3017990

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