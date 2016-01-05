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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۵۹

مرکز آمار ایران گزارش داد:

جزئیات تغییرات ۳ ساله نرخ تورم در بخش خدمات

جزئیات تغییرات ۳ ساله نرخ تورم در بخش خدمات

مرکز آمار ایران نتایج بررسی تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدماتی کشور در سال‌های ۹۰ تا ۹۳ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارش تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ (سالیانه- فصلی) را اعلام کرد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات (بر مبنای ۱۰۰= ۱۳۹۰) در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۷۶، ۱۱۹.۳ و ۱۳۰.۲ است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با ۷۶، ۱۰.۸ و ۹.۲ درصد است.

درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات سال ۱۳۹۱ در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر با ۱.۹، ۱.۶، ۴.۵ و ۱.۹ درصد است. همچنین درصد تغییرات فصلی سال ۱۳۹۲ در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر با ۳.۶، ۲.۱، ۱.۹ و ۱.۳ درصد است. درصد تغییرات فصلی سال ۱۳۹۳ نیز در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر با ۳.۸، ۲.۱، ۱.۸ و ۰.۹ درصد است.

شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۷.۳، ۱۱۷.۵ و ۱۲۵.۵ است که نسبت به سال قبل ۷.۳، ۹.۵ و ۶.۸ درصد افزایش داشته است.

از سویی شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۱۰.۶، ۱۲۲.۰ و ۱۲۸.۰ است که نسبت به سال قبل ۱۰.۶، ۱۰.۳ و ۴.۹ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در سال ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۹.۸، ۱۳۰.۱ و ۱۴۹.۲ است که نسبت به سال قبل به ۹.۸، ۱۸.۵ و ۱۴.۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص گروه «خدمات واسطه گری های مالی (بیمه)» در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۳۰.۴، ۱۳۹.۵ و ۱۵۰.۰ است که نسبت به سال قبل ۳۰.۴، ۷.۰ و ۷.۵ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۵.۴، ۱۱۳.۵ و ۱۲۱.۸ است که نسبت به سال قبل ۵.۴، ۷.۷ و ۷.۳ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «خدمات آموزش» در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۴.۷ ۱۱۰.۸ و ۱۱۸.۰ است که نسبت به سال قبل ۴.۷، ۵.۹ و ۶.۵ درصد افزایش داشته است.

بر پایه این گزارش، شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۶.۴، ۱۱۵.۵ و ۱۲۳.۱ است که نسبت به سال ۶.۴، ۸.۵ و ۶.۵ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۸.۲، ۱۱۶.۹ و ۱۲۴.۸ است که نسبت به سال قبل ۸.۲، ۸.۰ و ۶.۸ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 3017998

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