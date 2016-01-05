جزئیات تغییرات ۳ ساله نرخ تورم در بخش خدمات

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارش تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ (سالیانه- فصلی) را اعلام کرد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات (بر مبنای ۱۰۰= ۱۳۹۰) در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۷۶، ۱۱۹.۳ و ۱۳۰.۲ است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با ۷۶، ۱۰.۸ و ۹.۲ درصد است.

درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات سال ۱۳۹۱ در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر با ۱.۹، ۱.۶، ۴.۵ و ۱.۹ درصد است. همچنین درصد تغییرات فصلی سال ۱۳۹۲ در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر با ۳.۶، ۲.۱، ۱.۹ و ۱.۳ درصد است. درصد تغییرات فصلی سال ۱۳۹۳ نیز در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر با ۳.۸، ۲.۱، ۱.۸ و ۰.۹ درصد است.

شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۷.۳، ۱۱۷.۵ و ۱۲۵.۵ است که نسبت به سال قبل ۷.۳، ۹.۵ و ۶.۸ درصد افزایش داشته است.

از سویی شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۱۰.۶، ۱۲۲.۰ و ۱۲۸.۰ است که نسبت به سال قبل ۱۰.۶، ۱۰.۳ و ۴.۹ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در سال ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۹.۸، ۱۳۰.۱ و ۱۴۹.۲ است که نسبت به سال قبل به ۹.۸، ۱۸.۵ و ۱۴.۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص گروه «خدمات واسطه گری های مالی (بیمه)» در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۳۰.۴، ۱۳۹.۵ و ۱۵۰.۰ است که نسبت به سال قبل ۳۰.۴، ۷.۰ و ۷.۵ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۵.۴، ۱۱۳.۵ و ۱۲۱.۸ است که نسبت به سال قبل ۵.۴، ۷.۷ و ۷.۳ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «خدمات آموزش» در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۴.۷ ۱۱۰.۸ و ۱۱۸.۰ است که نسبت به سال قبل ۴.۷، ۵.۹ و ۶.۵ درصد افزایش داشته است.

بر پایه این گزارش، شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۶.۴، ۱۱۵.۵ و ۱۲۳.۱ است که نسبت به سال ۶.۴، ۸.۵ و ۶.۵ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۸.۲، ۱۱۶.۹ و ۱۲۴.۸ است که نسبت به سال قبل ۸.۲، ۸.۰ و ۶.۸ درصد افزایش داشته است.