درخواست دوباره اتحاديه اروپا از حماس براي به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كلاينه سايتونگ ، " اورسولا پلاسنيك " وزير امورخارجه اتريش كه كشورش هم اينك رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد روز گذشته در ديدار با همتايان اروپايي خود درباره مواضع اين اتحاديه در برابر حماس گفتگو كرد.

وي در سخنان خود اظهار داشت : تا زماني كه جامعه بين الملل حماس را در رديف گروه هاي تروريستي قرار مي دهد اتحاديه اروپا نمي تواند از مناسبات خوبي با آنان برخوردار باشد .

" بنيتا فررو - والدنر" كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز كه در اين ديدار حضور داشت تداوم ارائه كمك هاي اتحاديه اروپا به فلسطيني ها را منوط به مسئله برسميت شناختن اسرائيل از سوي حماس دانست .

به نوشته اين منبع خبري اتحاديه اروپا بطور متوسط ساليانه حدود 500 ميليون يورو به فلسطيني ها كمك مالي كرده است .

"خاوير سولانا " مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز در اين زمينه اظهار داشت : كميته چهار جانبه متشكل از آمريكا ، اتحاديه اروپا ، روسيه و سازمان ملل خواهان تداوم كمكهاي خود به خاورميانه براي كاهش بحران در اين منطقه هستند .