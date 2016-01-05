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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۰۹

۵ میلیون سیم کارت تلفن همراه در فارس فعال است

۵ میلیون سیم کارت تلفن همراه در فارس فعال است

شیراز – معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از فعالیت ۵ میلیون سیم کارت تلفن همراه در فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان فارس افزود: ۵ میلیون سیم کارت تلفن  همراه در فارس فعال و این استان یکی از قطب‌های مهم حوزه "آی تی" و محور ارتباطات در کشور است. 

وی ادامه داد: براساس آمارهای ارائه شده، استان فارس  با برخورداری از ۴ میلیون مشترک انواع اپراتورهای ارتباطی در بازار اقتصاد ارتباطات از سهم ۹ هزار میلیارد تومانی فقط ۲ هزار میلیارد تومان را جذب کرده است.

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری کشور تصریح کرد: برخوداری از این میزان سهم در حد و اندازه های استان فارس نیست که باید با برنامه ریزی مناسب در سال جاری به فکر استفاده بیشتر از سهم ۹ هزار میلیاردی بود.

براری یادآور شد: شیراز به عنوان یکی از مراکز مهم خدمات درمانی در کشور است که در این راستا تصمیم داریم خدمات الکترونیکی سلامت را در این استان آغار کنیم.

وی ادامه داد: با اجرایی‌شدن خدمات الکترونیکی سلامت یک پزشک می‌تواند از مرکز استان به بیماران درون روستا خدمات ارائه دهد.

در ادامه این مراسم مدیر کل جدید ارتباطات و فناوری فارس نیز گفت: امیدوارم با همکاری مسئولان استان موضوع مشارکت شرکت‌های خصوصی در زمینه ایجاد اشتغال با محوریت خدمات مخابراتی را با قاطعیت دنبال کنم.

ستار هاشمی تاکید کرد: به کارگیری فارغ‌التحصیلان رشته "آی.تی" از دانشگاه‌های استان اولویت‌های مجموعه ارتباطات و فناوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی این مراسم ستار هاشمی به عنوان مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس معرفی و از خدمات وحید مختاری تقدیر شد.

کد مطلب 3018026

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