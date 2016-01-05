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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۲۲

در پی فشارهای داخلی؛

«کامرون» سفر به عربستان را متعاقب اعدامهای گسترده به تعویق انداخت

«کامرون» سفر به عربستان را متعاقب اعدامهای گسترده به تعویق انداخت

نخست وزیر انگلستان مجبور به تعویق انداختن دیدار خود از عربستان در پی اعدام های اخیر توسط آل سعود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازفايننشال تايمز، در پی اعدام ۴۷ نفر از مخالفان رژیم سعودی توسط این رژیم نخست وزیر انگلستان دیدار خود از این کشور را به تعویق انداخت.

بنا بر این گزارش، دیوید کامرون که قرار بود برای انعقاد قراردادهای نظامی چند میلیارد دلاری راهی عربستان شود تحت فشار گروه ههای داخلی این کشور دیدار خود از ریاض را به تعویق انداخت.

معاون امور خاورميانه وزارت خارجه انگلستان با اشاره به اعدام های اخیر توسط آل سعود و مخالفت کشورش با مجازات مرگ، گفت: ما با مقامات رياض صحبت کرده ايم و انتظار داريم علي النمر (برادرزاده آيت الله نمر) و نوجوان محکوم شده در این کشور، اعدام نشوند.

الوود در ادامه گفت: انگليس به طرح اين موضوع با مقامات سعودي ادامه خواهد داد.

جرمی کوربین رئیس حزب کارگر در روزهای گذشته خواستار فشار دولت این کشور بر عربستان برای توقف اعدام ها شده بود.

کد مطلب 3018027
پیمان یزدانی

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