ثبت جهانی مسجد تاریخانه و مجموعه چشمه علی دامغان تسریع شود

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه دامغان از نظر قدمت، میراث فرهنگی و ابنیه مهم تاریخی جزو برترین شهرهای کشور است، اظهار داشت: این شهرستان از لحاظ داشتن آثار تاریخی و فرهنگی متعدد رتبه نخست را در سطح استان سمنان دارد.

وی خاطر نشان کرد: وجود آثار تاریخی و فرهنگی قابل توجه در دیار هفت هزار ساله دامغان می طلبد تا اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این شهرستان ایجاد شود.

نماینده عالی دولت در استان سمنان وجود جمعیت، وسعت یا توانمندی های اقتصادی و اجتماعی را از جمله ملاکهای دولت برای اختصاص امکانات به شهرها دانست و گفت: شهرستان دامغان به دلیل قرار گرفتن در رتبه نخست تاریخ و تمدن استان سمنان و وجود آثار باستانی منحصر به فرد باید از وجود یک اداره ویژه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهره مند شود.

خباز با پر اهمیت خواندن آثار باستانی شاخص در مطرح شدن بیش از پیش شهرهای تاریخی همچون دامغان به عنوان مقصد گردشگری اظهار داشت: از رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور دعوت به عمل خواهم آمد تا در نخستین فرصت برای بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی دامغان بازدید کند و از نزدیک با توانمندی های این شهرستان آشنا شود.

وی با بیان اینکه در بخش بودجه های استانی نیز باید به رونق آثار باستانی و گردشگری نگاه ویژه ای شود، گفت: متأسفانه شرایط برخی از اماکن تاریخی دامغان در اثر کم توجهی ها و تخصیص نیافتن بودجه و امکانات لازم نگران کننده است.

استاندار سمنان در خاتمه تأکید کرد: دامغان می تواند به یکی از مراکز شاخص بین المللی در بحث گردشگری تبدیل شود.