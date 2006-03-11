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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۱۷

طي 11 ماه نخست امسال صورت گرفت:

جابجائي بيش از 89 ميليون تن كالا در بنادر كشور

ميزان جابجايي كالا در بنادر كشور در يازده ماه نخست سال جاري از مرز 89 ميليون تن گذشت كه در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته نشانگر 05/4 درصد رشد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از شبكه اطلاع رساني مانا، از اين ميزان جابه جائي كالا در بنادر، 50 ميليون و 86 هزار و 125 تن را محموله هاي غير نفتي و 38ميليون و 948 هزار و 980 تن را محموله هاي نفتي تشكيل مي دهند.

بر اساس اين گزارش، صادرات كالاهاي غير نفتي كشور از طريق بنادر ايران با افزيش 60/23 درصد بيشترين رشد را در ميان عمليات بندري داشت و به ميزان 15 ميليون و 96 هزار و 101 تن رسيد. محموله هاي صادرات غير نفتي كشور شامل مواد معدني ، مواد شيميايي ، آهن آلات و كانيتنر است.

همچنين واردات كالاها غير نفتي نيز با بيش از 30 ميليون و 578 هزار تن رشد معادل 95/5 درصد را نشان مي دهد.

براساس اين گزارش، ترانزيت كالاهاي غير نفتي از طريق بنادر تجاري با رشد 21/22 درصدي به بيش از 1 مييون و 210 هزار تن بالغ گرديد و ترانزيت كالاهاي نفتي نيز به 3 ميليون و 622 هزار تن رسيد. تخليه و بارگيري محمولات كانيتنري با 7/5 درصد رشد در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل 1 ميليون و 296 هزار و TEU518 را ثبت كرد.

فعاليت شناورهاي بنادر تجاري كشور در يازده ماهه منتهي به بهمن ماه سال جاري به 7510 فروند رسيد كه 8/5 درصد افزايش را در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل نشان مي دهد.

کد مطلب 301803

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