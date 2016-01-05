جامعه فاطمیون و زینب(س) اعدام شیخ النمر را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش هایی از بیانیه جامعه فاطمیون آمده است: شهادت مظلومانه‌ی مبارز و مجاهد نستوه و خستگی ناپذیر، عالم بزرگوار، آیت الله شیخ نمرباقرالنمر توسط مسئولان کم خرد عربستان سعودی موجب تاثر و تألم همه‌ی آزادگان جهان به ویژه مسلمانان و شیعیان شد و خونهای بی جرم ریخته ی مظلومان موجب به پاخاستن امت اسلامی و آزادگان و آزاداندیشان عالم خواهد شد و رژیم وهابی آل سعود را ساقط خواهد کرد.

جامعه‌ فاطمیون طی این بیانیه، جنایت فرقه ای نشأت گرفته از تفکر داعشیسم را محکوم کرده و شهادت این عالم حق طلب و پیروان مظلومش را به ساحت مقدس ولی الله الاعظم (ارواحنا له الفدا) و نایب بر حقش مقام عظیم ولایت و مرجعیت و همه‌ی علمای اسلام و امت واحده ی جهان اسلام و آزادگان و آزاد اندیشان جهان تبریک و تسلیت عرض می کند.

همچنین جامعه زینب(س) با انتشار بیانیه ای اقدام فجیع شهادت عالم ربانی شیخ نمر باقر النمر و جمعی دیگر از انقلابیون بی گناه به دست حکام جائر و نالایق آل سعود را محکوم می کند.

در این بیانیه آمده است: فاجعه حیرت بار به شهادت رساندن عالم انقلابی و مظلوم، شیخ نمر باقر النمر و جمعی دیگر از انقلابیون بی گناه توسط رژیم آل سعود یک بار دیگر عمق بی کفایتی و سوءتدبیر حکام این رژیم را در معرض نگاه و قضاوت جهانیان قرار داد و ثابت کرد که حکام نالایق و خام سعودی که سخت درگیر جنگ قدرت درونی و ابزار تحقق سیاست های تفرق گرایانه و ضدانسانی و ضد اسلامی غربی ها و صهیونیست ها هستند، امروز دیگر حتی به مصالح ملی و حاکمیتی خود نیز وقوف و اعتنایی ندارند و شاهد آن، حرکت های جنون آسایی چون حمله وحشیانه و گسترده به یمن و هم جنایت اخیر در به شهادت رساندن متفکر انقلابی و بی گناهی است که جز سخن گفتن از مظالم و فجایع حکام سعودی حرکت و اقدامی نکرده بود. از دید هر صاحب عقل و تدبیری چنین اعمالی در ردیف خودکشی سیاسی و نشانه هایی آشکار از افول و بلکه سقوط قریب الوقوع حاکمیت جائر سعودی می باشد. اعتراض های افراد و ملت های بیدار و آزاده و واکنش های تند افکار عمومی و اکثر مجامع بین المللی نسبت به جنایت اخیر در به شهادت رساندن انقلابیون بی گناه و در راس آنها شهید شیخ نمر هم شاهدی بر همین حقیقت است.

در ادامه این بیانیه آمده است، شورای مرکزی جامعه زینب(س) ضمن محکوم کردن شهادت مظلومانه عالم مجاهد و ربانی شیخ نمر باقر النمر به دست حکام آل سعود، همه دلسوختگان و ماتم زدگان این مصیبت را مخصوصا در داخل کشور به خویشتنداری و شکیبایی انقلابی توام با واکنش های مدبرانه و مناسب دعوت می کند و از هر نوع حرکتی که آب به آسیاب ماشین تبلیغاتی رژیم آل سعود و متحدان و حامیانش بریزد، از جمله حرکت های هرج و مرج مدارانه نسبت به سفارتخانه ها برحذر می دارد و چنین اقدامات مشکوکی را محکوم می کند.