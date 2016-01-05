۹۱ داوطلب نامزدی مجلس شورای اسلامی در خراسان جنوبی تأیید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، وجه الله خدمتگزار افزود: از این تعداد ۲۵ نفر در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف، ۲۲ نفر در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه، ۲۴ نفر در حوزه انتخابیه قاین و زیرکوه و ۲۰ نفر در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه هستند.
وی گفت: تعداد داوطلبان بررسی صلاحیت شده در هیئت های اجرایی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره نهم، ۱۱۳ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بر اساس برنامه زمانبندی، امروز فرمانداران مراکز حوزه انتخابیه مراتب رد صلاحیت و تأیید صلاحیتها را به داوطلبان ابلاغ میکنند.
خدمتگزار، به ثبتنام ۱۰۲ نفر داوطلب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان اشاره کرد و ادامه داد: از حیث تعداد افراد ثبتنام کننده در این دوره نیز نسبت به دوره قبل رشد ۱۰۰ درصدی رانشان میدهد.
وی افزود: با توجه به اینکه قبلاً عدد ۱۰۱ اعلام شده بود، یک نفر در آخرین لحظات در نمایندگی های وزارت امور خارجه در خارج از کشور ثبتنام نموده است که این عدد به ۱۰۲ نفر افزایش یافته است.
وی به تعداد داوطلبان انصرافی قبل از رسیدگی به صلاحیتها در استان اشاره کرد و افزود: در مجموع دو نفر از داوطلبان قبل از رسیدگی به صلاحیت افراد، انصراف دادهاند که نسبت به دوره قبل انتخابات مجلس ۱۰۰ درصد کاهش نشان میدهد.
استاندار خراسان جنوبی، به کاهش داوطلبان رد صلاحیت شده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در مقایسه با دوره نهم اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده ۵۱ قانون انتخابات، داوطلبان رد صلاحیت شده از ۱۶ دی ماه فرصت دارند به مدت چهار روز به هیئت های نظارت بر انتخابات مراجعه و نسبت به رد صلاحیت خود اعتراض کنند.
وی به تعداد داوطلبان ثبتنامشده به تفکیک حوزههای انتخابیه اشاره کرد و ادامه داد: برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف ۲۸ نفر، حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه ۲۵ نفر، حوزه انتخابیه قاین و زیرکوه ۲۷ نفر و حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه ۲۲ نفر که در مجموع ۱۰۲ نفر ثبتنام کردهاند.
خدمتگزار به تعداد داوطلبان بررسی صلاحیت شده در هیئت های اجرایی به تفکیک حوزههای انتخابیه اشاره کرد و افزود: در حوزه انتخابیه بیرجند درمیان و خوسف ۲۶ نفر، حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه ۲۵ نفر، حوزه انتخابیه قاین و زیرکوه ۲۷ نفر و حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه ۲۲ نفر بررسی صلاحیت شدند.
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