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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۵۰

تمرین اختصاصی کاپیتان تیم امید با ماسک جدید

تمرین اختصاصی کاپیتان تیم امید با ماسک جدید

کاپیتان تیم فوتبال امید ایران تمریناتش را با ماسک محافظتی جدید انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین نوبت عصر تیم فوتبال امید در باشگاه ایرانیان دوبی برگزار شد و بازیکنان بعد از صحبت‌های ابتدایی خاکپور، زیر نظر کن استید به گرم کردن پرداختند.

* روزبه چشمی با گارد محافظی که برای بینی آسیب دیده اش تهیه شده، در تمرین نوبت عصر حضور پیدا کرد و بصورت اختصاصی زیر نظر کادر پزشکی به تمرین پرداخت.

* در بخش ابتدایی تمرین امروز، دروازه‌بان‌های تیم امید زیر نظر عزیزیان به انجام تمرینات اختصاصی پرداختند و بازیکنان حرکات مختلف با توپ در محوطه  مشخص شده را مرور کردند.

* بخش اصلی تمرین امروز به مرور برنامه های تاکتیکی کادر فنی اختصاص داشت که توسط دو تیم قرمز و بنفش در زمین اجرایی شد. در این بخش از تمرین خاکپور و طباطبایی مدام نکات فنی لازم را به بازیکنان گوشزد کردند و بر حفظ سلامتی بازیکنان و عدم تکل زنی تاکید داشتند.

* در پایان تمرین بازیکنان به سرد کردن پرداختند و راهی هتل شدند.

کد مطلب 3018067

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