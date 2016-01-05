تمرین اختصاصی کاپیتان تیم امید با ماسک جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین نوبت عصر تیم فوتبال امید در باشگاه ایرانیان دوبی برگزار شد و بازیکنان بعد از صحبت‌های ابتدایی خاکپور، زیر نظر کن استید به گرم کردن پرداختند.

* روزبه چشمی با گارد محافظی که برای بینی آسیب دیده اش تهیه شده، در تمرین نوبت عصر حضور پیدا کرد و بصورت اختصاصی زیر نظر کادر پزشکی به تمرین پرداخت.

* در بخش ابتدایی تمرین امروز، دروازه‌بان‌های تیم امید زیر نظر عزیزیان به انجام تمرینات اختصاصی پرداختند و بازیکنان حرکات مختلف با توپ در محوطه مشخص شده را مرور کردند.

* بخش اصلی تمرین امروز به مرور برنامه های تاکتیکی کادر فنی اختصاص داشت که توسط دو تیم قرمز و بنفش در زمین اجرایی شد. در این بخش از تمرین خاکپور و طباطبایی مدام نکات فنی لازم را به بازیکنان گوشزد کردند و بر حفظ سلامتی بازیکنان و عدم تکل زنی تاکید داشتند.

* در پایان تمرین بازیکنان به سرد کردن پرداختند و راهی هتل شدند.