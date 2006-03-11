به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، محمد حسين صفار هرندي، بازگشت مترقي به مباني واصول انقلاب اسلامي را مقصد و هدف اساسي دولت احمدي نژاد دانست و گفت: ما از فرهنگ و هويت ملي خود دفاع مي كنيم و دين، تاريخ ملي و اخلاقيات حاكم بر جامعه ملاك عمل ما در اين راه خواهد بود.

وي آخرين دستاورد ليبرال دموكراسي كه اوج فرهنگي شدن را در رها كردن و بي فرهنگي شدن مي داند مطرود دانست و افزود: جمهوري اسلامي بر خواسته هاي توده مردم مسلمانان متكي است و در راه اداره امور كشور همانطور كه رئيس جمهور محترم نيز تاكيد دارند، ديني جز ديني كه به مردم، اسلام و رهبري داريم بر گردنمان نيست.

صفارهنرندي ادامه داد: بخشي از اصول حاكم بر فرهنگ ما مورد غفلت واقع شده و بايد بازگشت آگاهانه به اين اصول و مباني را سرلوحه كار خود قرار دهيم و بدون واهمه و ترس از انگ ها و برچست ها متناسب با اعتقادات اسلامي و دارايي هاي ملي در امر فرهنگ برنامه ريزي كنيم.

وي با تاكيد بر مبنا قرار گرفتن فتواي فقيه مبسوط اليد و حاكم در امر برنامه ريزي فرهنگي، هوشياري، درايت و هوشمندي مديران كل استان ها را درهمه شرايط متناسب با مقتضيات جامعه خواستار شد.

صفارهرندي خطاب به مديران كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان ها، از آنان خواست ماموريت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه اشاعه فرهنگ و هنر در جامعه است را به وادي محافظه كاري و انفعال نكشانند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بر تعامل گفت وگو و رايزني با مقامات، شخصيت ها و مسئولين استاني تاكيد كرد و ادامه داد: استانداران، داراي اختيارات رئيس جمهور در استان ها هستند و شما به عنوان مسئول تخصصي، خود را در قبال مسئوليت هاي اجرايي استاندار متعهد بدانيد.

وي همچنين بر تعامل سازنده مديران كل فرهنگ و ارشاد اسلامي با نماينده ولي فقيه و ائمه جمعه در استان ها تاكيد كرد و افزود: نماينده ولي فقيه در هر استان، رئيس شوراي فرهنگ عمومي است و از آنجا كه توجه به تقويت فرهنگ عمومي ماموريت اصلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، مديران ارشاد بايد ارتباط صميمانه و سازنده را با آنان برقرار كنند.

صفار هرندي با اشاره به شناور بودن امر تصميم گيري در بودجه استاني گفت : هنر شما در استان ها تبيين ماموريت خود در نزد مقامات عالي استان است.

وي بر ارتباط گسترده تر مديران كل استاني و معاونت هاي تخصصي وزارتخانه تاكيد كرد و افزود: شما همه امور فرهنگ عمومي چون سينما، تئاتر، مطبوعات و... را در استان تصدي مي كنيد و طبيعي است كه نيازمند ارتباط بيشتر با تشكيلات تخصصي و معاونت هاي مربوطه هستيد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: با دستگاه هاي فرهنگي موجود در استان هماهنگ شده و تعامل سازنده را درپيش بگيريد و در عين تقويت فعاليت هاي فرهنگي يكديگر، زمينه كارهاي گسترده ومشترك را نيز فراهم كيند.

وي بر ايجاد ارتباط نزديك تر ادارات كل استاني با ادارات زير مجموعه تاكيد كرد و گفت : ارتباط بايد از موضع كرامت، رافت و سخاوت باشد و هر چه مي توان بايد فاصله هاي برخورداري ميان مراكز استان وشهرستان ها را كم كرد.