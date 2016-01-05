به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی بعدازظهر سهشنبه در جلسه بررسی پتانسیلها و موقعیتهای مطلوب شهرستان ملایر در ورزش اسکیت سرعت گفت: شهرستان ملایر در رشته سرعت ورزش اسکیت در استان همدان صاحب کرسی و جایگاه نخست بوده و قهرمانان ملی در این رشته پرورش داده است.
وی بابیان اینکه ملایر به عنوان دومین شهر استان و ویژه بودن از اهمیت بالایی برخوردار است، از فعال شدن ۳ رشته دیگر از اسکیت در مرکز استان خبر داد.
مجیدی افزود: فعال شدن کمیتههای فری استایل، اگرسیو و اسکیت هاکی پتانسیل جدیدی است که هیئت میتواند با تنوعبخشی به این ورزش در جذب علاقهمندان به اسکیت گام بردارد.
رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر نیز نداشتن پیست استاندارد را یکی از مشکلات اساسی شهرستان ملایر عنوان کرد.
مهدی رضایی از توان و استعداد جوانان ملایری در ورزش اسکیت به عنوان یکی از مهمترین زمینههای توسعه شهرستان نام برد و عنوان کرد: جوانان ملایری نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح بینالملل نیز میتوانند نقشآفرین باشند.
در این نشست رئیس هیئت اسکیت استان همدان با اهدای لوح تقدیر از زحمات خادمان ورزش شهرستان ملایر تشکر کرد و مقرر شد تا پایان سال جاری نسبت به راهاندازی پیست اسکیت سرعت این شهرستان اقدام شود.
همچنین مقرر شد نسبت به آسفالت قطعه زمینی که برای پیست اسکیت سرعت آمادهشده اقدام شود تا در سال ۹۵ مسابقات کشوری اسکیت سرعت در این شهر برگزار شود.
نظر شما