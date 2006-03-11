"بمب گوگلي" دانشجويان جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، اين سايت به 5 زبان فارسي، عربي، ايتاليايي، فرانسوي و اسپانيايي راه اندازي شده و آخرين اخبار و مطالبي درباره اسلام نيز از جمله ساير عناوين آن مي باشد.

هر كابر اينترنتي از طريق وارد كردن ايميل خود و عضويت در اين سايت، به عنوان يكي از تاييد كنندگان محكوميت اقدام روزنامه هاي غربي در توهين به پيامبر اسلام به ثبت مي رسد.

همچنين اين سايت با اشاره به اين كه در حال حاضر عباراتي چون mohammed و cartoon به پر تقاضا ترين عبارات مورد جستجو در اينترنت تبديل شده اند، سعي دارد تا سايت اعتراض به اين اهانت ها را جزو نخستين نتايج جستجوي اين عبارتها قرار دهد و در همين راستا از كاربران اينترنتي كه سايت يا وبلاگ دارند خواسته است كه با قرار دادن كد سايت "يا محمد" در قالب هاي خود، به اين سايت لينك دهند.

به گزارش مهر، پس از توهين روزنامه دانماركي و چندين روزنامه غربي به پيامبر اسلام، موجي از اعتراضات در كشورهاي مختلف دنيا عليه اين اقدام موهن به راه افتاد كه اين اعتراضات به عرصه شبكه جهاني اينترنت نيز كشيده شده است ومسلمانان سعي دارند در اين عرصه نيز راه نفوذ و توطئه رسانه هاي اينترنتي غرب را سد كنند.