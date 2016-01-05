سزهنگ سیدحجت فتاحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر ضمن تشریح وضعیت جاده های این استان در شرایط فعلی اضافه کرد: در دو گردنه الماس در محور خلخال – اسالم و گردنه حیران در محور اردبیل – آستارا با وزش باد و کولاک مقطعی را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون در گردنه الماس برف روبی انجام شده و تردد در آن صورت می گیرد، ادامه داد: البته سطح جاده خیس و لغزنده بوده و باید رانندگان با احتیاط از این مسیر عبور کنند.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به وزش باد در گردنه حیران تصریح کرد: در این مسیر نیز به دلیل بارش های اخیر باد همراه با برف در برخی بخش ها سطح جاده را لغزنده می کند که در این خصوص نیز رعایت تمام جوانب احتیاط تاکید شده است.

وی شرایط جاده اردبیل – سرچم بویژه در مناطق کوهستانی آن را به همین منوال ارزیابی کرد و بیان داشت: در گردنه صائین در محور نیر به سراب مشکلی دیده نمی شود و تردد در آن به راحتی صورت می گیرد.

فتاحی در عین حال رعایت قوانین و مقررات، سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی را از موارد تاکیدی برای جلوگیری از بروز حوادث در شرایط زمستانی و تردد در جاده های کوهستانی عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت همراه داشتن زنجیر چرخ برای تردد در جاده های استان متذکر شد: در حال حاضر هوا چه خوب باشدو چه بد رانندگان باید زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان شرط لازم برای تردد در جاده های منطقه را به همراه داشتن زنجیرچرخ عنوان کرد و افزود: در صورتی که راننده ای زنجیرچرخ نداشته باشد اعمال قانون خواهد شد.