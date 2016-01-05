پایان زورگیری های زنان شیک پوش

به گزارش خبرگزاری مهر ۱۶ شهریور امسال جوانی با مراجعه به گشت کلانتری ۱۳۹ مرزداران اعلام کرد که توسط دو خانم مورد زورگیری و سرقت قرار گرفته است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع زورگیری و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ساعت ۱۵، مقابل دستگاه عابربانک در بلوار مرزداران ایستاده بودم که خانم جوانی با ظاهری آراسته از من خواهش کرد تا مبلغ ۲۰۰ هزار تومان را از طریق تراکنش مالی به حساب کارت وی منتقل کرده و در عوض این مبلغ (۲۰۰ هزار تومان) را به صورت نقدی تحویل بگیرم.

درخواست این خانم جوان را انجام داده و برای گرفتن مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پول خود، به همراه این خانم به محل پارک یک دستگاه خودرو ۲۰۶ نقره‌ای رنگ که در آن خانم دیگری در پشت فرمان ماشین نشسته بود مراجعه کردم.

در زمان تحویل گرفتن پول این دو خانم تعارف کردند که اگر مسیرحرکت من با آنها مشترک است، می توانند مرا تا قسمتی از مسیر مشترک برسانند و من نیز به قصد آنکه زودتر به منزل برسم درخواست آنها را قبول کرده و سوار ماشین آنها شدم به محض حرکت ماشین، ناگهان این دو خانم با چاقو به سمت من حمله ور شده و با تهدید مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان وجه نقد، یک رشته دستبند طلا، کیف حاوی لب تاپ و عابربانک مرا گرفته و به سرعت از محل متواری شدند.

با توجه به شیوه و شگرد سرقت، کارآگاهان پایگاه دوم با مراجعه به شعبه بانک و بررسی تصاویر دوربین های مداربسته موفق به شناسایی تصویر یکی از متهمین و همچنین شماره پلاک خودرو ۲۰۶ نقره ای رنگ به شماره انتظامی ایران۸۸/*** ی ۵۳ شدند.

با شناسایی آخرین مالک خودرو ۲۰۶ ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که خودرو ۲۰۶ متعلق به یکی از مجرمین سابقه دار پایگاه دوم بنام "یاسمین . م ۲۸ ساله" است که سال گذشته به اتهام سرقت منزل در منطقه بلوار فرحزاد ، بهمراه یکی از دوستانش بنام آتنا . الف ۲۳ ساله دستگیر و در حال حاضر هر دو نفر با تأمین قرار آزاد هستند.

با شناسایی تصویر یاسمین توسط مالباخته و احتمال همدستی آتنا . الف ( ۲۳ ساله ) در سرقت اخیر تصویر وی به مالباخته نشان داده شد که بلافاصله آتنا نیز مورد شناسایی قرار گرفت.

با شناسایی یاسمین و آتنا، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با مراجعه به محل سکونت آنها در مناطق پاسداران و سعادت آباد، هر دو نفر آنها را دستگیر و به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند؛ هر دو متهم پس از مواجه حضوری با شاکی پرونده، صراحتا به سرقت به شیوه زورگیری اعتراف کردند.

سرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبربه خبرنگار مهر گفت: با توجه به اعتراف صریح هر دو متهم، قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر و تحقیقات جهت شناسایی سایر جرایم ارتکابی و همچنین شناسایی سرقت‌های مشابه توسط متهمان در دستور کار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.