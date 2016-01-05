کمبود سرمایه در گردش مهمترین مشکل واحدهای صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر سه شنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کمبود سرمایه در گردش مهمترین مشکل واحد های صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: مهمترین مشکلات واحد های صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و بدهی های بانکی است.

وی عنوان کرد: صنعت به عنوان یکی از مهمترین حوزه ها اشتغال زا در استان چهارمحال و بختیاری محسوب می شود که باید صنعت این استان پویا شود و واحد های تولیدی با تمام ظرفیت کار کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری نشست های مختلف در راستای رفع موانع تولید و صنعت در این استان، عنوان کرد: در این نشست ها مشکلات واحد های صنعتی بررسی می شود و راهکار برای حل این مشکلات بیان می شود و تصمیمات اتخاذ می شود.

وی یادآور شد: بانک های نقش مهمی در زمینه فعال تر شدن واحد های صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری دارند که ضرورت دارد در راستای حل مشکلات واحد های صنعتی طبق قانون عمل کنند.

مشکلات ۱۳ واحد صنعتی چهارمحال و بختیاری برسی شد

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست اظهار داشت: مشکلات ۱۳ واحد صنعتی چهارمحال و بختیاری در این نشست برسی شد.

نعیم امامی یاداور شد: مشکلات واحد های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری با حضور مدیران واحد های صنعتی برسی شد و راهکارها و تصمیمات در این زمینه بیان و اتخاذ شد.

وی اظهار داشت: حل مشکلات واحد های صنعتی استان در پی توجه و انجام راهکارها و مصوبات انجام می شود و اجرا نشدن مصوبات موجب می شود که مشکلات واحد های صنعتی همچنان وجود داشته باشد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: هم اکنون در سطح استان چهارمحال و بختیاری بسیاری از واحد های صنعتی با تمام ظرفیت کار نمی کنند و این واحد های صنعتی به واسطه وجود مشکلات و کمبود نقدینگی با ظرفیت بسیار کم فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: فعال شدن واحد های صنعتی و با تمام ظرفیت کار کردن آنها می توان زمینه ساز ایجاد اشتغال در سطح استان باشد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: از اهداف اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان چهارمحال و بختیاری این است که مشکلات واحد های صنعتی این استان حل شود و زمینه ایجاد اشتغال بیشتر در این استان فراهم شود.