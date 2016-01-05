به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به جنایت های خود علیه مردم بی دفاع این کشور ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در یکی از آخرین حملات، جنگنده های رژیم آل سعود منطقه «وشحه» واقع در استان حجه را طی چند نوبت بمباران کردند.

رسانه های عربی اعلام کردند که به دنبال این حملات شش شهروند یمنی شهید و سه تَن دیگر به شدت زخمی شدند.

از سوی دیگر حملات تلافی جویانه ارتش و نیروهای مردمی یمن به مواضع سعودی ها در شهرهای مرزی همچنان ادامه دارد.

به گفته منابع امنیتی، ارتش و نیروهای مردمی یمن با شلیک چند موشک و خمپاره مواضع سعودی ها در جیزان را هدف قرار دادند.