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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۲۳

توسط بسيج دانشجويي دانشگاه زابل :

اردوي فرهنگي راهيان نور دانشگاه زابل برگزار شد

اردوي فرهنگي راهيان نور دانشگاه زابل برگزار شد

اردوي فرهنگي راهيان نور دانشگاه زابل توسط بسيج دانشجويي اين دانشگاه 18 اسفند ماه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "غلامرضا نوري" - رئيس دانشگاه زابل در مراسمي به منظور آغاز اين اردو در سالن آمفي تئاتر دانشگاه زابل و در جمع دانشجويان بسيجي گفت : اينك كه توفيق آن را يافته ايد تا از راهيان نور بوده و با حضور بر خاك مقدس و گلگون مناطق جنگي 8 سال دفاع مقدس، با آرمان هاي شهدا و امام شهدا تجديد ميثاق كنيد بر خود واجب مي دانم از انديشه اسلامي، تعهد و ايمان راسخ شما در زمينه حراست و پاسداري از ميراث گرانبهاي شهدا، رزمندگان، جانبازان و آزادگان قدرداني كنم.

بر اساس اين گزارش، تعداد دانشجويان شركت كننده در اين اردو نسبت به سال گذشته دو برابر افزايش يافته است. در اين اردو 1400 دانشجو (700 دختر و 700 پسر) شركت مي كنند.

کد مطلب 301813

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