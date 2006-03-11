اردوي فرهنگي راهيان نور دانشگاه زابل برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "غلامرضا نوري" - رئيس دانشگاه زابل در مراسمي به منظور آغاز اين اردو در سالن آمفي تئاتر دانشگاه زابل و در جمع دانشجويان بسيجي گفت : اينك كه توفيق آن را يافته ايد تا از راهيان نور بوده و با حضور بر خاك مقدس و گلگون مناطق جنگي 8 سال دفاع مقدس، با آرمان هاي شهدا و امام شهدا تجديد ميثاق كنيد بر خود واجب مي دانم از انديشه اسلامي، تعهد و ايمان راسخ شما در زمينه حراست و پاسداري از ميراث گرانبهاي شهدا، رزمندگان، جانبازان و آزادگان قدرداني كنم.

بر اساس اين گزارش، تعداد دانشجويان شركت كننده در اين اردو نسبت به سال گذشته دو برابر افزايش يافته است. در اين اردو 1400 دانشجو (700 دختر و 700 پسر) شركت مي كنند.