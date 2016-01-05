به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی عصر امروز سه‌شنبه در دیدار «عبدالله عبدالله» رئیس هیات اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان اظهار داشت: اراده جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط و همکاری ها با همسایگان؛ از جمله کشور دوست و برادر افغانستان، در تمام عرصه های مورد علاقه است.

وی با اشاره به ضرورت افزایش همکاریهای مرزی در مسیر تقویت مبادلات اقتصادی دو ملت، گفت: جمهوری اسلامی ایران برای نهایی کردن سند جامع همکاری‌ها با افغانستان آماده است و امیدوارم این سفر، نقطه عطفی در این زمینه و توسعه روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان تهران – کابل باشد.

روحانی با اشاره به روابط دیرینه و برادرانه دو ملت ایران و افغانستان گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ملت و دولت ایران همواره و در همه فراز و نشیب ها در کنار ملت افغانستان بوده‌اند.

رئیس جمهوری در ادامه گفت: هم اکنون صدها هزار دانش آموز و دهها هزار دانشجو و طلبه افغانستانی در ایران مشغول تحصیل هستند و این آمار، دلیل روشنی بر ارتباط دوستانه دو ملت است و امیدوارم این دانش آموزان و دانشجویان با گذراندن مدارج عالی تحصیلی بتوانند به کشور و ملتشان به بهترین شکل خدمت کنند.

روحانی همچنین امنیت را نیاز اصلی افغانستان و منطقه دانست و اظهارداشت: خواست ایران اسلامی، افغانستانی امن، باثبات و متحد است.

وی استقرار دولت وحدت ملی در افغانستان را مثبت و دستاوردی ارزنده دانست و گفت: تلاش برای حفظ و تداوم این وحدت، نشانه بلوغ سیاسیون افغانستان است که راهی برای وحدت و وفاق میان همه اقوام افغانستان ایجاد کردند و امیدواریم این وحدت پایدار بوده و به رشد و توسعه بیش از پیش افغانستان بیانجامد.

روحانی سپس به معضل تولید و قاچاق مواد مخدر برای کشورهای منطقه اشاره و تأکید کرد: حل معضل مواد مخدر، نیازمند جدیت و همکاری همه جانبه است.

عبدالله: امیدواریم سریع‌تر شرایط بازگشت محترمانه مهاجران را به کشورمان فراهم کنیم

رئیس هیات اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان نیز در این دیدار، با قدردانی از حمایت های بی شائبه جمهوری اسلامی ایران از مردم و دولت افغانستان اظهارداشت: افغانستان در دهه های گذشته با مشکلات بسیاری مواجه بوده و ملت افغانستان هر زمانی که نیاز به حمایت داشته اند، دولت و ملت ایران را در کنار خود دیده اند.

عبدالله عبدالله با تشکر از فراهم شدن امکان ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان افغانستانی در ایران، گفت: نوجوانان و جوانان افغانستانی در ایران بدون محدودیت مشغول تحصیل در رشته های مورد نظر افغانستان هستند و بی تردید اگر دولت افغانستان می خواست در این زمینه ها متخصص تربیت کند، نیاز به سرمایه و زمان بسیار طولانی داشت.

وی شفاف شدن شمار و حضور قانونمند اتباع افغانستانی در ایران را خواسته مشترک دو کشور عنوان کرد و اظهارداشت: امیدواریم هر چه سریعتر بتوانیم شرایط مساعدی را برای بازگشت محترمانه مهاجران به کشورمان فراهم کنیم.

رییس هیات اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان با بیان اینکه عزم و اراده سیاسی جدی برای مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، ادامه داد: فضای روابط میان دو کشور بسیار دوستانه و توام با احترام متقابل است و این روحیه برای پیشبرد روابط و همکاریهای دو کشور و غلبه بر تمام موانع کافی است.

عبدالله همچنین بر سرعت بخشیدن به تدوین سند جامع همکاریهای دو کشور و تشکیل کمیسیون مشترک بررسی همکاری در زمینه منابع آب و محیط زیست تاکید کرد.