اردوی حریف تیم امید ایران در ترکیه نیمه کاره ماند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید قطر که یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا است برای برپایی اردویی تدارکاتی و انجام یک بازی دوستانه با ایسلند راهی آنتالیای ترکیه شده بود ولی به خاطر سرمای بی سابقه هوا در این منطقه، مجبور به نیمه تمام گذاشتن این اردو و لغو بازی با ایسلند شد.
قطریها که طبق برنامه باید تا دو، سه روز دیگر در آنتالیا میماندند، امروز سه شنبه به دوحه قطر بر میگردند تا اردوی داخلی خود را در دوحه برپا کنند. این در حالی است که آنتالیا یکی از بهترین مناطق برای برپایی اردو برای تیمهای فوتبالی در این فصل از سال است ولی سرمای بی سابقه امسال باعث شد تا قطریها قید ماندن در آنتالیا را بزنند!
قطر پیش از این برابر ازبکستان و یمن دیدار تدارکاتی انجام داده بود. تیمهای قطر، ایران، سوریه و چین در گروه اول مسابقات امیدهای قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک ریو همگروه هستند.
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