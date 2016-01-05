به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه فوتبال رسانه ورزش بوشهر و تیم شهدای سنای دشتی که عصر سه‌شنبه در ورزشگاه تختی خورموج برگزار شد با استقبال خوب تماشاگران خونگرم خورموجی همراه بود.

تیم فوتبال رسانه بوشهر چهره های سرشناسی همچون مهدی طارمی بازیکن تیم ملی ایران و پرسپولیس تهران، حسین ماهینی بازیکن تیم ملوان و دانیال ماهینی بازیکن استقلال اهواز را در ترکیب خود داشت که به بازی زیبایی بیشتری داده بود.

گل های تیم رسانه ورزش استان را حسن غلامی و علیرضا طارمی پدر مهدی طارمی به ثمر رسانده بودند.

این مسابقه دوستانه به مناسبت شهید شاخص سال ۹۴ سردار شهید نادر مهدوی برگزار شد که بعد از مدت‌ها دوستداران فوتبال بازی زیبایی را تماشا کردند.

لازم به ذکر است قبل از بازی نیز مهدی طارمی، حسین و دانیال ماهینی با حضور در بحیری با خانواده شهید مهدوی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار مهدی طارمی از خانواده شهید شاخص سال ۹۴ تجلیل کرد و خانواده شهید نیز عکس سردار مهدوی را به بازیکن بوشهری تیم پرسپولیس اهدا کردند.

این بازی به همت بسیج ورزشکاران سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی برگزار شد.