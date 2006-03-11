معرفي شوراي سياستگذاري همايش علامه قطب الدين شيرازي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگستان هنر، بهمن نامور مطلق، امير حسين پورجوادي، محسن زارع، حسن بلخاري، مهرداد احمديان، محبوبه پلنگي، عليرضا اسماعيلي، پيمان خاصه و مسعود ناصري به عنوان اعضاي شوراي سياستگذاري همايش بين المللي علامه قطب الدين شيرازي برگزيده شدند.
دبير كل همايش را بهمن نامورمطلق، دبير علمي امير حسين پورجوادي، دبير اجرايي محسن زارع و دبيري شوراي سياست گذاري را كاوه خورابه بر عهده خواهند داشت.
همايش بين المللي جايگاه شخصيت و آراء علامه قطب الدين شيرازي خردادماه سال 85 با حضور صاحبنظراني از ايران و ساير كشورهاي جهان درتهران و شيراز برگزار خواهد شد.
نظر شما