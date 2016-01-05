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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۰۲

مدیر حوزه های علمیه کشور:

دشمن در پروژه نفوذ از لایه های پنهان استفاده می کند

دشمن در پروژه نفوذ از لایه های پنهان استفاده می کند

شهریار-عضو مجلس خبرگان رهبری و مدیر حوزه های علیمه کشور گفت: دشمن در پروژه نفوذ از لایه های پنهان استفاده می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری  در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص نحوه طراحی های دشمن در پروژه نفوذ اظهار داشت: گاهی دشمن برای نفوذ از عوامل آشکار خود بهره گیری می کند، اما به نظر می رسد با عنایت به شرایط کنونی و برخورد مردم با چنین تحرکات و رفتارهایی، دشمن در صدد است از لایه های پنهان بهره گیری کند.

وی افزود: بصیرت و آگاهی مردم در تشخیص خط نفوذ و توجه به این نکته که معاندان نظام و کشور از چه طریقی  مترصد نفوذ هستند اصلی حائز اهمیت به شمار می رود.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: می طلبد در شرایط کنونی در موضع گیری ها دقت شود و با نگاهی همه جانبه و دقیق به گونه ای عمل کرد که مشکلی برای انقلاب بوجود نیاید.

کد مطلب 3018141

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