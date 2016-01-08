به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که نگارش آن درست قبل از درگذشت الیور ساکس در سپامبر ۲۰۱۵ تمام شد زندگی نامه خود نوشت این پزشک انگلیسی است که دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی او را با جزئیاتی خواندنی و باورنکردنی به تصویر می کشد.

ساکس در این کتاب مروری کوتاه بر زمان تولدش داشته است. او از سال ۱۹۳۳ و لندنی می نویسد که در آن متولد شده و درس خوانده و به دانشگاه رفته تا یک جراح و متخصص مغز و اعصاب شود. ساکس در کنار مرور این خاطرات تلاش کرده از همه دلمشغولی هایش نام ببرد. از شعر و موسیقی و مطالعه و البته علایق عجیبش به ماجراجویی و ترک کردن خانه تا تجربه اتفاقات عجیب و ترسناکی که به تنهایی آنها را پشت سر گذاشته است.

الیور درفصلی از کتاب «در حال حرکت» که به دوران نوجوانی‌اش پرداخته خاطراتی را به رشته تحریر در آورده که برای هر خواننده‌ای عجیب به نظر می رسد. الیور خود را به گویی همواره در حال حرکت تشبیه می کند که علاقه‌ای به توقف و آرام گرفتن نداشته است. او از خود به عنوان کودکی لجام گسیخته و البته بسیار طناز یاد می‌کند که شعر، سفر و موتورسواری از جمله محبوب‌ترین دلمشغولی هایش بوده است.

به گفته ناشر این کتاب، مطالعه دلمشغولی‌های ساکس قطعا برای بسیاری از مردم جذاب خواهد بود چرا که با نوجوانی و جوانی هیجان انگیز پزشک و عصب شناسی ماهر آشنا می‌شوند که پزشکان زیادی را در دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک به عرصه رسانده است. سرگذشتی که مرورش بسیار هیجان انگیز است.

این نویسنده در بخش دیگری از یادداشت هایش از احساس گناهی که به خاطر ترک کردن خانواده اش در نوجوانی دارد می نویسد. او به روزهای دوازده سالگی اش اشاره می کند زمانی که با یک دوچرخه برای چندین روز خانواده اش را که تازه به آمریکا مهاجرت کرده بودند ترک کرد و هول و هراس زیادی را به پدر و مادرش تحمیل کرد.

علاوه بر این ساکس از برادرش نیز در این کتاب صحبت می کند برادری که تا پیش از این کمتر درباره اش صحبت کرده است. برادری که از او بزرگتر است و به اسکیزوفرنی مبتلا است.

پیش ازاین از الیور ساکس کتاب بیداری ها و مردی که همسرش را با کلاهش اشتباه می گرفت منتشر شده که با اقتباس از هر دو اثر فیلم داستانی و سینمایی ساخته شده است. فیلم بیداری ها با کارگردانی پنی مارشال و بازی رابرت دنیرو و رابین ویلیامز از جمله اقتباس هایی است که از آثار این نویسنده انگلیسی صورت گرفته است.

کتاب «در حال حرکت» زندگینامه خود نوشت الیور ساکس پزشک و نویسنده انگلیسی است که قرار است ۲۳ فوریه ۲۰۱۶ میلادی منتشر و روانه بازار کتاب شود.

این زندگینامه با همکاری نشر وینتیج در ۴۱۶ صفحه و به زبان انگلیسی وارد بازار کتاب می شود.