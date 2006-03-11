معاون رئيس جمهور ايران با رئيس جمهور جديد شيلي ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، اين ديدار مقام هاي بلندپايه دو كشور برگسترش روابط تهران و سانتياگو در بخش هاي منطقه اي و بين المللي تاكيد كردند.

باچلت و جوادي همچنين با دفاع از تقويت حضور زنان در عرصه هاي كليدي جامعه بر حمايت خود از روند كنوني تاكيد كردند.

رئيس جمهور جديد شيلي نيز با ستايش از حضور جوادي در مراسم تحليف خود از اينكه زنان تا مرحله معاونت رئيس جمهوري در ايران پيش رفته اند، ابراز خوشحالي كرد.

وي افزود: ما در شيلي در تلاش هستيم تا زنان از امكانات و موقعيت هاي اجتماعي برخوردار شوند و در همين راستا پست هاي وزارت ، معاونين وزرا و همچنين فرمانداري ها بطور مساوي در اختيار زنان و مردان قرار گرفته است.

باچلت در بخش ديگري از سخنانش سطح روابط شيلي و ايران را در زمينه معادن قابل توجه دانست و آمادگي دولت خود را براي گسترش اين روابط در همه بخشهاي معدني و بهره گيري از تجارب ايران در زمينه نفت اعلام كرد.

معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ايران نيز در اين ديدار از انتخاب باچلت به سمت رياست جمهوري شيلي ابراز خرسندي و مراتب تبريك خود و محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران را به همتاي جديد شيليايي وي ابلاغ كرد.

فاطمه واعظ جوادي خطاب به ميچل باچلت گفت : اميدوارم در دولت شما نيزروند رو به رشد روابط ميان دو كشور بيش از پيش ادامه يابد.

جوادي همچنين با تشريح موقعيت زنان در جمهوري اسلامي ايران افزود: در ايران تلاش براي سهيم كردن بيشتر زنان در جامعه با توجه به حفظ موقعيت زن به عنوان محور خانواده ادامه دارد و در زمان حاضر بيش از 67 درصد دانشجويان ورودي دانشگاه ها را زنان تشكيل مي دهند.

وي در اين ديدار از رئيس جمهوري شيلي براي انجام يك ديدار رسمي از ايران دعوت كرد.

شيلي با دارابودن بيش از 15 ميليون نفر جمعيت يكي از كشورهاي مهم آمريكاي لاتين است كه بهترين شرايط اقتصادي نسبت به ساير كشورهاي منطقه را دارد و از نظر توسعه انساني و درصد پايين فقر و فساد نيز از بهترين موقعيت در آمريكاي لاتين برخوردار است.

خانم ميچل باچلت از حزب سوسياليست شيلي دي ماه گذشته با كسب بيش از 54 درصد كل آرا در دور دوم انتخابات رياست جمهوري كشورش بر رقيب محافظه كارخود چيره شد.