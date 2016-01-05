مشکلات شهرستان گناباد مود بررسی و واکاوی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان صبح سه شنبه در بدو ورود به شهرستان گناباد در آرامگاه علامه محمد تقی بهلول و گلزار شهدای این شهرستان حاضر شد و به مقام شامخ آن ها ادای احترام کرد.

احداث کلینیک تخصصی

استاندار خراسان در ادامه این سفر از روند عملیات اجرایی بیمارستان ۲۵۶ تختوابی گناباد نیز بازدید کرد و دستور آغاز عملیات اجرایی کلینیک تخصصی این بیمارستان را به عنوان یکی از طرح های تحول نظام سلامت صادر کرد.

رشیدیان در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث کلینیک تخصصی ویژه دانشگاه علوم پزشکی گناباد بیان کرد: اجرای طرح تحول نظام سلامت یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید و در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش دغدغه های مالی بیماران است.

رشیدیان خاطر نشان کرد: برای اجرای این پروژه ی مهم سه میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که در مرحله نخست، یک میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

گفتنی است: کلینیک تخصصی ویژه دانشگاه علوم پزشکی گناباد، در زمینی به مساحت هزار و ۶۲۰ متر مربع با دو طبقه احداث خواهد شد.

اختصاص بودجه برای پروژه های آبی

استاندار خراسان رضوی همچنین در نشست بررسی مشکلات این شهرستان با اشاره به اینکه کم آبی یکی از چالش های مهم کشور و استان است اظهار کرد: به رغم تمام محدودیت ها دولت ۸۲ میلیارد تومان برای اجرای پروژه های آبی و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز برای اصلاح روش های آبیاری در استان اختصاص داده است.

رشیدیان با بیان این که مصرف بیش از ۹۰ درصد آب مربوط به بخش کشاورزی است بر لزوم مکانیزه کردن کشاورزی، اجرای روش های نوین آبیاری، اصلاح بذر و توسعه گلخانه ها تاکید کرد.

وی وجود قنات های تارخی و کهن از جمله قنات قصبه را نشان از درایت و هوشیاری مردم این دیار دانست و افزود: ساکنان این منطقه در سالیان گذشته توانستند با استفاده از دانش بومی بر خشکسالی فائق آمده و در حوزه دامداری و کشاورزی به پیشرفت های قابل توجهی دست یابند.

تکمیل فرودگاه گناباد ضروری است

رشیدیان همچنین با اشاره به ظرفیت گردشگری این شهرستان با تاکید بر توجه و رسیدگی به محورهای منتهی به این شهرستان از جمله گناباد، بجستان، خواف و دوغارون بیان کرد: رونق گردشگری در ایجاد اشتغال و کمک به معیشت مردم منطقه تاثیر به سزایی دارد.

وی با بیان این که گناباد در منطقه میانی مرزهای شرقی قرار دارد، گفت: تکمیل فرودگاه گناباد برای استان اهمیت راهبردی دارد.

وی در این نشست بیان کرد: وجود ۱۰ هزار دانشجو در ۱۲ مرکز آموزش عالی و چهار حوزه علمیه فعال، این شهرستان را به یک نقطه ی فرهنگی تبدیل کرده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: ظرفیت های گردشگری فروانی در این شهرستان وجود دارد که باید از آن ها به نحو شایسته و مطلوبی استفاده شود و در همین راستا تامین زیر ساخت های آن با جدیت دنبال می شود.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد از محل اعتبارات استانی برای پیشرفت پروژه های شهرهای کاخک و بیدخت در حد مقدور مساعدت شود.

اختصاص 7 میلیارد تومان برای توسعه کشت گلخانه ها

استاندار خراسان رضوی همچنین ضمن زیارت امامزاده سلطان محمد عابد کاخک در اجتماع مردم در محل این امامزاده اظهار کرد: به رغم تمام مشکلات مالی که دولت با آن مواجه است اما هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرا و توسعه کشت های گلخانه ای و یک میلیارد تومان نیز به منظور مکانیزه کردن کشاورزی به این شهرستان اختصاص داده است.

رشیدیان تدوین طرح جامع مقابله با کم آبی در شهرستان را اقدامی شایسته در راستای استفاده بهینه از منابع آب ذکر کرد و گفت: باید برای اجرایی شدن آن اقدام شود.

استاندار خراسان رضوی از اهتمام دولت در توزیع متوازن امکانات و رسیدگی به مناطق روستایی خبر داد و افزود: در همین راستا پرداخت تسهیلات در قالب تعاونی های توسعه ی روستایی و اعطای وام کم بهره به کارآفرینانی که مدد جویان تحت پوشش کمیته ی امداد را به کار گیرند؛ در حال اجرا است.

وی با بیان این که برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که به سمت مهاجرت معکوس پیش برویم؛ تصریح کرد: رسیدگی به روستاها از بروز معضل حاشیه نشینی جلوگیری می کند.

استاندار همچنین در سفر به شهرستان گناباد از چندین واحد تولید و صنعتی از جمله کارخانه تولید کاشی و سرامیک و همچنین واحد تولیدی نوشابه آلوئه ورا بازدید کرد.



