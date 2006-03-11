اگر پرونده هسته اي ايران امنيتي سياسي شود از هيچ چيز نمي گذريم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي روز شنبه در حاشيه مراسم تغيير سيستم حسابداري شهرداري تهران از نقدي به تعهدي در محل فرهنگسراي خانواده درجمع خبرنگاران افزود: ما انرژي را داريم، بازار بزرگ مصرف خود و منطقه را داريم، ما بزرگترين و حساسترين معبر تردد انرژي جهان را در اختيار داريم.

وزير كشور كه به اين پرسش هزينه هاي سنگين سياسي و امنيتي شدن پرونده انرژي هسته اي ايران براي دشمنان ما چيست؟ آيا از حربه نفت هم استفاده مي كنيم؟ پاسخ مي گفت، افزود : بحت تحريم كه وارد شود با تمام قدرت و از تمام عوامل و امكانات استفاده مي كنيم.

وي اظهار داشت : اگر خداي نكرده حوزه هاي ديگري را هم بخواهند آغازكنند، مطمئن باشند كه ما هم توانمان كم نيست اما دلمان نمي خواهد اين اتفاقات بيفتد.

پورمحمدي در پي سئوال خبرنگاري كه از وي خواست درباره گزارش پرونده صلح آميز هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان وزير كشور ديدگاه خود را مطرح كند، گفت : حرف ما حرف مردم است . وقتي اراده مردم تعلق گرفته به اينكه صاحب دانش پيشرفته هسته اي و ديگر دانش ها باشندما به عنوان منتخبين مردم و خادمين مردم بايد اين راه را تعقيب كنيم.



خبرنگار سئوال كرد، الان كجاي اين راه هستيم ؟، وزيركشور پاسخ داد: الان فكر مي كنيم كه گام هاي بسياراستواري برداشته ايم در جايي هستيم كه اين مخالفين و دشمنان ما هستند كه حالت انفعالي دارند پرونده از آژانس بنحوي گزارش شده و الان كمك مي گيرند از فشار شوراي امنيت كه پرونده را سياسي و امنيتي كنند.

پورمحمدي ادامه داد: مي دانند كه اين پرونده يك پرونه كاملا فني و تخصصي و حقوقي است . اگر بنا باشد بار اين پرونده را امنيتي و سياسي كنند مطمئنا تبعاتي كه بر جامعه بين الملل دارد، هزينه اش به مراتب براي آنان سنگين تراست و در عين حال قبول داريم كه براي ما نيز هزينه دارد.

وي با تاكيد به اينكه ملت ما آماده پذيرش هزينه ها است، اظهار داشت : اميدواريم كه نياز به پرداخت هزينه نباشد اما هزينه براي ما كمتر است و مطمئن هستيم كه اين راه را طي مي كنيم و هيچ دغدغه اي نداريم.

وزير كشور خاطرنشان كرد: با اين سفرهاي استاني كه داريم احساساتي كه از مردم دريافت مي كنيم دقيقا به ما اين را مي فهماند كه اين راه ، راه مورد نظر و خواست و حمايت مردم است.

پورمحمدي ابراز اميدواري كرد كه اين راه را با كمترين پرداخت هزينه و مشكل سپري كنيم و عنايت خداوند متعال كه تاكنون دست لطف و عنايتش بر سرملت ما بوده از اين به بعد هم ادامه پيدا كند.

وزير كشور در پايان اظهار داشت: شرطش هم همبستگي، هوشمندي، تدبير و مديريت خوب است كه خوشبختانه جامعه ما دارد و نشان مي دهد به اين بلوغ رسيده است.