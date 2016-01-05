امنیت شغلی کارگران نخستین وظیفه نمایندگان مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محجوب که از عصر سه شنبه برای دیدار با فعالان صنعتی و کارگری سمنان به این شهر سفر کرده بود در خلال بازدید از کارخانه عقاب، امنیت شغلی برای کارگران را نخستین خواسته و مطالبه این قشر دانست و بیان داشت: باید برای اشتغال و امنیت کارگر و حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی و حفظ امنیت شغلی کارگران تلاش کنیم.

وی افزود: وقتی می توانیم در حمایت از بخش های کارگری کشور موفق باشیم که احساس امنیت شغلی را در بین کارگران جامعه رواج دهیم.

کارگر تاثیرگذارترین قشر بر اقتصاد کشور

دبیرکل خانه کارگر کشور، کارگران را تاثیرگذارترین قشر بر اقتصاد کشور دانست و گفت: باید بپذیریم که تنها اشتغال و درآمد مطالبه کارگران نیست بلکه امنیت شغلی این روزها مهمترین دغدغه اقشار کارگری قلمداد می شود لذا باید حمایت از اشتغال و امنیت کارگری و حفظ امنیت شغلی کارگران را وظیفه خود بدانیم و در این راه گام برداریم.

محجوب با بیان اینکه مسئولان باید از این واحد تولیدی که نقش بسزایی در پویا کردن اقتصاد کشور دارد تلاش کنند، ابراز داشت: امروزه توجه به نیازهای بخش های کارگری می تواند هم افزایی و تعامل بین کارگر و کارفرما را در پی داشته باشد که این هم افزایی در نهایت به چرخش چرخ های اقتصاد مملکت کمک می کند.

وی با بیان اینکه از مصائب شرکت عقاب و موضوعات کارگری آن بی خبر نیستم، افزود: امروز می بایست شاهد فعالیت چند برابری کارگران نسبت به وضع موجود باشیم و ظرفیت تولید نیز افزایش پیدا می کرد اما این مهم رخ نداده است.

فروسیلیس آلاینده نیست

دبیرکل خانه کارگر کشور همچنین در دیدار از مجموعه صنعتی فروسیلیس سمنان نیز گفت: متاسفانه وجود برخی واحدهای آلاینده در پایتخت بسیار زیان بارتر از شرکت فروسیلیس ایران است که امروز همین واحدها، هوای تهران را به مرز بحرانی رسانده اند.

محجوب با بیان اینکه شهادت می دهم در بازدیدی که عصر امروز از شرکت فروسیلیس ایران داشتم هیچ گونه آلایندگی و آلودگی در این شرکت مشاهده نکردم، ابراز داشت: مسئولان این شرکت به بنده توصیه کردند که از ماسک استفاده کنم ولی حقیقتا هوای کارخانه را بسیار سالم دیدم و دلیلی برای استفاده از ماسک ندیدم.

وی افزود: همچنین هیچ اثری از وجود گرد و غبار و ... بر روی شاخ و برگ های درختان یا زمین های اطراف شرکت مشاهده نکردم و برای من جالب توجه بود که چگونه صحبت از آلایندگی آن مطرح می شود.

فروسیلیس سرطان زا نیست

استاندار سمنان نیز در این دیدار ضمن بیان اینکه فروسیلیس سرطان زا نیست، گفت: متاسفانه در حال حاضر در ذهن مردم این گونه القاء شده که این شرکت سرطان زا است که اینگونه نیست.

محمدرضا خباز با اشاره به پیگیری های خود در راستای اثبات عدم آلایندگی فروسیلیس سمنان، توضیح داد: به دانشگاه علوم پزشکی سمنان ماموریت دادم تا به صورت علمی موضوع را بررسی و با مستندات و مدارک لازم در خصوص سرطان زا بودن یا نبودن این شرکت به مردم و مسئولان به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند.

وی ادامه داد: اگر بر فرض محال این شرکت سرطان زا بود، نبایدآن را تعطیل کنیم باید راهکاری برای جلوگیر ی از این موضوع ارائه و تدبیر شود.

استاندار سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان را مرجع اظهار نظر در این خصوص اعلام کرد و گفت : اداره کل محیط زیست استان مرجع اظهارنظر در خصوص آلاینده بودن یا نبودن این شرکت است و آلاینده بودن تا سرطان زا بودن دو مقوله متفاوت است و نباید تلفیق شوند.

فروسیلیس با بهره گیری از کوره قوس الکتریکی سالانه ۲۵ هزار تن ذوب و مرغوب ترین نوع فروسیلیسیم با عیار مناسب ۷۵درصد را تولید می کند و برای ۴۰۰نفر به طور مستقیم اشتغال زایی کرده است.