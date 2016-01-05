عدالت به معنای واقعی باید در جامعه پیاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدصادق خرازی، سه‌شنبه‌شب در همایش «نقش انتخابات در توسعه پایدار» در بهشهر اظهار داشت: امام راحل به‌عنوان مؤسس نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبری به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی همه تلاش آنان برای صیانت از رأی مردم و اینکه رأی مردم مهم‌ترین مؤلفه تغییر و تحول در جامعه باشد.

وی گفت: چگونه مجلس بی‌تفاوت بود در برابر کسی که گفت که «مجلس در رأس امور نیست» درحالی‌که امام و رهبری بارها تأکید کردند که مجلس در رأس اموراست.

رئیس حزب ندای ایرانیان با اشاره به اینکه عدالت به معنای واقعی باید در جامعه پیاده و اجرا شود، خاطرنشان کرد: دولت فعلی با جهانی از بحران‌های مختلف روبرو است و اکنون هرلحظه صحبت از شرایط و موقعیت جدید است که در این راستا دولت باید نسبت به جامعه مدنی و به‌کارگیری نیروهای جوان کارآمد جدی برخورد کرده و وارد عمل شود.

خرازی گفت: پیرسالاری در جامعه تهدید امنیت ملی است و باید جوان گرایی شود چراکه جامعه جوان است که می‌تواند نقشه آزادی خرمشهر را طراحی، سوسنگرد را فتح و در شکل‌دهی قرارگاه‌های مختلف جنگی در طول هشت سال دفاع مقدس تأثیرگذار باشد و لذا جوان‌گرایی نیاز جامعه امروزاست.

وی افزود: اگر باایمان و عزم راسخ وارد شوید مجلس آینده مجلس تعقل خواه خواهد بود و نمی‌خواهیم مجلسی باشد که وکیل الدوله‌ها بر مجلس حاکم شود و با تندروی، انحراف در جامعه ایجاد شود و سرناسازگاری با اعتدال و تعقل داشته باشد و مجلسی باشد که تأثیر مستقیم در زندگی شما مردم داشته باشد.

وی گفت: ما خواهان مجلسی هستیم که زندگی مردم را تغییر دهد نه مجلسی که زندگی نمایندگان را تغییر دهد؛ چراکه در آن زمان، روز زوال عقل است و باید مجلس آینده، دغدغه امام و رهبری و شهدا را داشته باشد.